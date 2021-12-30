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元旦連假首日最塞！國5恐清晨湧車潮 國道6地雷路段出爐

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國道5號南下車道，今天過中午後開始壅塞，大批車輛自各個交流道匯入國5，時速不到20公里的路況，考驗著駕駛人的耐心。記者許正宏／攝影
國道5號南下車道，今天過中午後開始壅塞，大批車輛自各個交流道匯入國5，時速不到20公里的路況，考驗著駕駛人的耐心。記者許正宏／攝影

明天就是元旦連假，交通部高公局預估是三天連假中最塞、返鄉車流量最大一天，預估有六大地雷路段，其中國5行車時間是平常五倍，清晨5時就湧入車潮，要到下午4時才會紓解。建議南向用路人下午時段出發。

高公局說，今為元旦連續假期前一天上班日，西部國道路網於下午4時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、汐止端至圓山、桃園至中壢，北向桃園至五股；國3南向新店至土城，北向名間至南投；國5南向石碇至坪林，其餘路段大致行車順暢。

高公局說，截至下午5時，國道交通量為71.3百萬車公里，預估今天交通量為109百萬車公里。

高公局說，明天為元旦連續假期首日，預估國道交通量為111百萬車公里，為年平均平日88百萬車公里的1.3倍，其中南向交通量可達61百萬車公里，為年平均平日的1.4倍。

高公局說，明天相關疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，國1、國3南向上午7時到8時湧入車潮，國5南向則是清晨5時即湧入車潮。建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

元旦連假第一天北部區域路況預報。圖／高公局
元旦連假第一天北部區域路況預報。圖／高公局
元旦連假第一天中部區域路況預報。圖／高公局
元旦連假第一天中部區域路況預報。圖／高公局
元旦連假第一天南部區域路況預報。圖／高公局
元旦連假第一天南部區域路況預報。圖／高公局

元旦連假 國道 車潮 塞車

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