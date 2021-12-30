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台北101觀景台元旦起全年不打烊 擴充最新打卡點

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101觀景台打卡點「雲端上的秘境花園」。圖／台北101提供
台北101觀景台打卡點「雲端上的秘境花園」。圖／台北101提供

台北101觀景台過往每周一固定休館，台北101今宣布，觀景台將自2022元旦起將調整為全年度營業，平日營業時間自11時至19時，假日自10時至19時，無休館日，全年不打烊，並且規劃了整年度多項豐富的主題策展與活動，未來一年將擴大服務民眾登高觀景、休閒娛樂、嶄新體驗的需求。

台北101觀景台近期致力翻新場域定義，持續推出許多打卡點，為迎接跨年連假與人潮，台北101特別將最新打卡點「雲端上的秘境花園」擴充，將觀景台東南角打造成一幅綠意盎然的景色，搭配一旁的「天使之翼」、「雲中星月」、「空中雲彩」與「一生一世」等打卡點，提供民眾享受拍照樂趣。台北101指出，未來也將因應不同主題活動，打造更多話題造景，持續帶動101雲端打卡熱潮。

另外，即日起自2022年2月6日，台北101與全沉浸藝文數位展演場域「双融域AMBISPACE ONE」合作，推出當代傳奇劇場的「蕩寇誌之終極英雄」觀景台套票。「蕩寇誌之終極英雄」活動位於台北101購物中心五樓双融域AMBI SPACE ONE，民眾可購買「蕩寇誌之終極英雄」觀景台套票，享受半天的高空觀景加上藝文行程。

台北101觀景台「蕩寇誌之終極英雄」套票，內含「蕩寇誌之終極英雄」門票一張以及台北101觀景台國人票一張，購票即贈台北101獨家提袋。平日套票500元，假日套票650元，線上預購：https://bit.ly/3eAQqAl

台北101觀景台打卡點「天使之翼」。圖／台北101提供
台北101觀景台打卡點「天使之翼」。圖／台北101提供

台北101

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