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228連假離島航班 明年1月3日上午9時開放訂位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明年228連假離島管制航線下周一開放訂位。示意圖／長榮集團提供
明年228連假離島管制航線下周一開放訂位。示意圖／長榮集團提供

明年228有三天連假。交通部民用航空局，規畫自2月25日（四）至3月1日（一）為航空疏運期，共計五天，並於今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供856架次，計7萬8924個座位數，並將自明年1月3日（一）上午9時起開放訂位。

民航局指出，228連假仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖－金門航線）444架次、3萬5390個座位數；金門航線322架次、3萬7324個座位數；馬祖航線90架次、6210個座位數；上述三離島航線共計提供856架次、7萬8924個座位數，已要求航空公司持續注意疫情變化及訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，該次228連假，於尖峰時段明年2月25日至2月27日台灣出發往離島方向，以及明年2月27日至3月1日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限空運資源獲得更有效利用。

民航局再次提醒民眾，務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機，搭機當天有新冠肺炎疑似症狀者不得登機，並應搭乘防疫車輛前往醫院評估及配合必要採檢（公費）。

民航局也特別提醒，為加強人員進出管制，各機場航廈採單一出入口，於入口處採QR Code發送簡訊實聯登記、強制量測體溫及進行手部清潔消毒。另自10月19日起，航空站已開放飲食，國際線入境旅客應嚴格分流管制，循指定動線區域離開航空站，不得在站內飲食，請各位搭機旅客務必配合，共同維護我國防疫安全。

航線 民航局 金門

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