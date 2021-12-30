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2022屏東新福利 65歲以上、設籍3年裝假牙有補助

中央社 / 記者郭芷瑄屏東縣30日電

屏東縣政府2022年推出新福利，過去只補助中低收入戶長者的假牙補助，從1月1日開始，一般民眾只要滿65歲、設籍屏東3年，全口活動假牙最高補助3萬元，半口假牙補助1.5萬元。

屏東縣衛生局今天召開記者會，縣長潘孟安表示，過去屏東依照中央補助低收、中低收入戶長者以及原住民族長者假牙裝置的福利照舊，2022年更增列設籍屏東縣滿3年以上的65歲以上長者，全口活動假牙每人最高補助新台幣3萬元，半口活動假牙每人最高補助1.5萬元。

潘孟安表示，屏東已進入高齡化社會，65歲長者占人口18.73%，多元福利需求不斷增加，現在65歲以上的老人都是台灣經濟起飛時為台灣拚經濟的主力，「全人攏照顧，更要顧好為我們打拚大半輩子的長輩」。

他說，上任後團隊開源節流，堅守財政紀律，讓財政從葉克膜級變回健康，不舉新債還舊債，可以做更多建設，同步調整社會福利。

潘孟安指出，目前屏東有45家長輩裝置假牙合約院所，會持續增加，沒有合約診所的鄉鎮，會由牙醫師公會協助，讓長輩更方便。

屏縣牙醫師公會理事長莊世豪表示，老人口腔問題包含組織老化、牙周病惡化、牙根齲齒的增加、牙齒喪失等，在實證資料顯示，口腔健康較佳的長者，會有較好的生活品質，也會因外貌的改變而影響社交生活。

莊世豪表示，缺牙數較少，可充分咀嚼食物的長者，生活品質及活動能力高，運動、視覺及聽覺機能也較佳，符合補助條件民眾可至合作牙醫機構及衛生局洽詢。

縣衛生局長施丞貴表示，有需要裝假牙的長者需帶身分證、印章至各鄉鎮市戶政事務所開立證明後，持健保卡到合作健保牙科醫院或診所檢查，由牙醫機構提出計畫書，向衛生局提出補助申請，經審核通過，長者就可至原篩檢醫療院所裝假牙。

屏東縣政府 衛生局 牙醫

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