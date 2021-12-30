快訊

迎接跨年人潮 柯文哲談防疫：今年比較忐忑不安

桃機今年取得首項發明專利 未來攜手ICT推出新創產品

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，茂德科技透過結合人員穿戴式設備及監控平台，協助機場公司掌握空側工作人員數目及身分，未來空測工作人員只要戴著定位手錶，管理者除可以得知人員的即時定位資訊外，也可查詢歷史軌跡記錄，並設定電子圍籬區域，當使用者進入或離開電子圍籬時，將傳遞警示訊息給指定通報對象，避免人員誤闖非授權區域。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，茂德科技透過結合人員穿戴式設備及監控平台，協助機場公司掌握空側工作人員數目及身分，未來空測工作人員只要戴著定位手錶，管理者除可以得知人員的即時定位資訊外，也可查詢歷史軌跡記錄，並設定電子圍籬區域，當使用者進入或離開電子圍籬時，將傳遞警示訊息給指定通報對象，避免人員誤闖非授權區域。記者鄭超文／攝影

為了因應桃園機場將來第三航廈落成，旅客量與貨物量將會數倍成長，桃機積極引進各項新科技進行數位轉型，機場公司上午舉行「桃園國際機場智慧化服務試辦計畫成果展示」，發表四項創新服務，包含「航廈內旅客定位」、「出境人流分析」、「沉浸式體驗」以及「空側機坪人員活動定位」等應用，機場公司總經理但昭璧表示，桃機在今年成功申請「航務管理暨航班輸運系統」的發明專利， 未來要攜手國內資通訊業者，以機場為實驗場域，發展創新應用導入試作，希望能這些創新轉化成專利系統，將來能輸出國外，成為其他機場學習的標竿。

桃機公司總經理但昭璧表示，在工研院及台灣資料科學、華電聯網、新光網、創鈺國際科技、茂德科技這5家國內ICT（資訊與通信科技）業者支持下，在機場提供了路側部分的旅客航廈定位服務、沉浸式體驗，以及空側部分停機坪、跑道滑行道的定位服務。這五項成果，對於機場管理、安全以及旅客服務都可以提升至另一個境界。

但昭璧強調，桃機今年成功申請了一項發明專利，希望未來攜手國內的ICT業者，不再只是世界上智慧化、電腦、資訊、通訊、科技的供應鏈，而是變成一個產品、服務的研發者和提供者，這是桃機努力的最大心願和目標。

負責智慧化藍圖規畫的工業技術研究院組長蔣村杰表示，智慧機場4.0的趨勢在於人員、貨物、設備以及環境資訊的取得、交換與分析，近年來國際間尤其重視旅客的使用者流程(Passenger flow) 去識別化數據的取得與模型建立，以提供各項預測讓旅客和工作人員能有充足的應對時間。

機場公司表示，為推動數位轉型，機場公司於2020年制定「桃園國際機場與智慧化產業場域合作實驗試辦計畫」，鼓勵具創新技術的民間產業或團體，將其智慧化相關產品或服務於機場進行驗證。藉由機場營運者與產業親身參與POC過程，了解是否有法令、設置條件等限制需要克服，並經由旅客的試用獲得相關反饋。機場公司歡迎外部企業或團體提案，一起發展科技應用的各種可能性，同步驅動產業發展。

桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，邀請提供4大創新服務的代表創鈺國際科技總經理賴鴻銓(左起)、茂德科技總經理林玲玲、工業技術研究院組長蔣村杰、機場公司總經理但昭璧、華電聯網副總經理杜孟郎、台灣資料科學執行長卓瑩鎗及新光網執行長黃貴琳一同進行開展啟動儀式。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，邀請提供4大創新服務的代表創鈺國際科技總經理賴鴻銓(左起)、茂德科技總經理林玲玲、工業技術研究院組長蔣村杰、機場公司總經理但昭璧、華電聯網副總經理杜孟郎、台灣資料科學執行長卓瑩鎗及新光網執行長黃貴琳一同進行開展啟動儀式。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，華電聯網在第二航廈出境大廳26號報到櫃台附近，運用5G專網打造桃機第一座沉浸式體驗空間，旅客只要戴上智慧眼鏡，即可立即來場台灣文化饗宴。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，華電聯網在第二航廈出境大廳26號報到櫃台附近，運用5G專網打造桃機第一座沉浸式體驗空間，旅客只要戴上智慧眼鏡，即可立即來場台灣文化饗宴。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，工業技術研究院組長蔣村杰表示，智慧機場4.0的趨勢在於人員、貨物、設備以及環境資訊的取得、交換與分析，以去識別化數據的取得與模型建立，提供各項預測讓旅客和工作人員能有充足的應對時間。記者鄭超文／攝影
桃園機場公司上午舉行「智慧化服務試辦計畫成果」發表會，工業技術研究院組長蔣村杰表示，智慧機場4.0的趨勢在於人員、貨物、設備以及環境資訊的取得、交換與分析，以去識別化數據的取得與模型建立，提供各項預測讓旅客和工作人員能有充足的應對時間。記者鄭超文／攝影

桃園機場 桃機

延伸閱讀

移工專案引進 即起再開放泰國籍入境

又有疫苗來了 第15批BNT疫苗93.83萬劑運抵桃機

機場安檢智慧化 交通部曝新科技導入期程

Omicron擴散 全球機場航班大亂

相關新聞

地牛翻身！14:47規模5.4地震最大震度3級 台北有感搖晃

地牛翻身，台北有感搖晃。中央氣象局地震報告指出，今天下午2時47分，發生規模5.4地震，震央在台灣東部海域深27km，最...

國5開始塞了！南港到坪林「紅通通」 估塞到午夜

明天就是元旦連假，交通部高公局預估，今上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時。根據...

228連假離島航班 明年1月3日上午9時開放訂位

明年228有三天連假。交通部民用航空局，規畫自2月25日（四）至3月1日（一）為航空疏運期，共計五天，並於今天宣布，澎湖...

元旦連假前夕 國5南向石碇至坪林車速20多公里

明天起有3天元旦連續假期，高速公路局觀測，今天近中午，國道5號南向車流量大增，午後石碇到坪林壅塞，車速只有時速20多公里

【酒駕戒不掉？／上】酒駕罰太輕 警強力執法被笑大拜拜 還要賠上烏紗帽

「我女兒很慘，希望我女兒是最後一個！」高雄市前金區日前發生酒駕死亡車禍，造成四口之家一死三重傷，范姓死者母親的眼淚和期盼，令人鼻酸。只是高市警方連8天大執法，酒駕之人仍不絕於途，首日就開出43張罰單，市警局長黃明昭在攔檢點喊破喉嚨，加碼宣示「防制酒駕勤務沒完沒了，直到酒駕數據下降為止」，也有不成文內規，要求分局交通組長要為酒駕事故下台負責，但只要酒駕刑責不加重，可預見范家的悲劇不會是句點。...

新年迎新賞景 故宮南院樹藝風華盆景限時展出

故宮南院與嘉義市盆栽藝術協會合作，今天起至111年1月16日以「樹藝風華」主題，在故宮南院大千石庭擺放26盆藝術盆景展出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。