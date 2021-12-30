桃機今年取得首項發明專利 未來攜手ICT推出新創產品
為了因應桃園機場將來第三航廈落成，旅客量與貨物量將會數倍成長，桃機積極引進各項新科技進行數位轉型，機場公司上午舉行「桃園國際機場智慧化服務試辦計畫成果展示」，發表四項創新服務，包含「航廈內旅客定位」、「出境人流分析」、「沉浸式體驗」以及「空側機坪人員活動定位」等應用，機場公司總經理但昭璧表示，桃機在今年成功申請「航務管理暨航班輸運系統」的發明專利， 未來要攜手國內資通訊業者，以機場為實驗場域，發展創新應用導入試作，希望能這些創新轉化成專利系統，將來能輸出國外，成為其他機場學習的標竿。
桃機公司總經理但昭璧表示，在工研院及台灣資料科學、華電聯網、新光網、創鈺國際科技、茂德科技這5家國內ICT（資訊與通信科技）業者支持下，在機場提供了路側部分的旅客航廈定位服務、沉浸式體驗，以及空側部分停機坪、跑道滑行道的定位服務。這五項成果，對於機場管理、安全以及旅客服務都可以提升至另一個境界。
但昭璧強調，桃機今年成功申請了一項發明專利，希望未來攜手國內的ICT業者，不再只是世界上智慧化、電腦、資訊、通訊、科技的供應鏈，而是變成一個產品、服務的研發者和提供者，這是桃機努力的最大心願和目標。
負責智慧化藍圖規畫的工業技術研究院組長蔣村杰表示，智慧機場4.0的趨勢在於人員、貨物、設備以及環境資訊的取得、交換與分析，近年來國際間尤其重視旅客的使用者流程(Passenger flow) 去識別化數據的取得與模型建立，以提供各項預測讓旅客和工作人員能有充足的應對時間。
機場公司表示，為推動數位轉型，機場公司於2020年制定「桃園國際機場與智慧化產業場域合作實驗試辦計畫」，鼓勵具創新技術的民間產業或團體，將其智慧化相關產品或服務於機場進行驗證。藉由機場營運者與產業親身參與POC過程，了解是否有法令、設置條件等限制需要克服，並經由旅客的試用獲得相關反饋。機場公司歡迎外部企業或團體提案，一起發展科技應用的各種可能性，同步驅動產業發展。
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