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墾丁銀葉板根爺爺成功抗癌 慶祝重生祈福祝長命千歲

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁國家森林遊樂區的銀葉板根，7年多前發現罹患褐根腐病，抗癌成功後，林試所撤除木支架，林試所恆春研究中心主任林照松今天在現場主持祈福儀式。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁國家森林遊樂區的銀葉板根，7年多前發現罹患褐根腐病，抗癌成功後，林試所撤除木支架，林試所恆春研究中心主任林照松今天在現場主持祈福儀式。記者潘欣中／攝影

屏東墾丁國家森林遊樂區內樹齡高達300年的銀葉板根，是國內現有銀葉樹量體最大、樹齡最老的銀葉樹，也是墾森「鎮區之寶」的明星樹，7年多前發現被一旁罹患褐根腐病的樟樹感染，樹木褐根腐病有如人類罹癌，林試所樹木醫學中心全力搶救，投入逾百萬經費救治，終於抗癌成功，林試所撤除木支架後今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人齊祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」。

林試所恆春研究中心主任林照松說，園區一棵樟樹2014年9月發現感染褐根病，工作人員發現一旁的銀葉板根有異常落葉現象，檢查板根根部有部分感染，通報林試所樹木醫學中心後，吳孟玲博士帶領的醫療團隊，以「外科手術」、更換土壤、投消毒藥劑和架設木支架全力搶救，還發起祝銀葉板根爺爺康復的全民「集氣」活動。

他說，褐根病是台灣地區常見的樹木根部病害，源自一種真菌性土壤病害，藉由根系或病土傳染，褐根病菌會散發一種味道，吸引周圍健康樹木根部會想辦法延伸吸收病菌而感染，有如人類罹癌，染病樹木死亡率高；樹醫師團隊當時會診發現銀葉板根的葉子變得稀疏，是罹病的病徵，好消息是根部感染約五分之一，評估適當治療後有很大存活機會，歷時7年多抗癌，喜獲重生。

他說，這棵銀葉板根在台灣之所以特別珍貴，除了量體最大、樹齡最老，因銀葉樹是熱帶的南洋樹種，種子隨著大海北漂到了墾丁，又落腳海拔200公尺的山坡，實在不容易；經觀察，銀葉樹葉子變多了，根部未再感染，宣告抗病成功，日前撤除木支架，未來仍要持續觀察，現場除了有祈福卡簽名活動，也計畫拆除鐵絲隔籬，但也提醒遊客，未來隔著綠籬觀賞拍照即可，不要靠近觸摸。

林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福卡，齊祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影
林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福卡，齊祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影
屏東墾丁國家森林遊樂區內的銀葉板根，7年多前發現罹患褐根腐病，林試所樹木醫學中心全力搶救，投入逾百萬經費救治並架設木支架。圖／民眾提供
屏東墾丁國家森林遊樂區內的銀葉板根，7年多前發現罹患褐根腐病，林試所樹木醫學中心全力搶救，投入逾百萬經費救治並架設木支架。圖／民眾提供
林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福，齊在樹前祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影
林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福，齊在樹前祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影
林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福卡，齊祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影
林試所恆春研究中心撤除銀葉板根木支架後，今天舉行喜慶重生祈福儀式，眾人寫下祝福卡，齊祝「銀葉板根爺爺，長命千歲！」記者潘欣中／攝影

墾丁 抗癌 罹癌

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