聽新聞
test
0:00 / 0:00
花海陪襯百年古蹟 台南山上花園水道博物館繁花迎賓
連續幾波寒流，台南山上花園水道博物館波斯菊花海開始綻放，一個半月前撒下的種子，原本計畫在春節前後開花，迎接走春人潮，因為天氣變冷，提早開花目前花況已經達到 6、7成，遊客在元旦連假前來賞花正美。
文化局在水道博物館規劃園區營造特色，除了月前已經開始盛開的耶誕白雪以外，在C館送出唧筒室東側的波斯菊花海也已經開始怒放，原本是一片雜林區，開園後館方規畫作為花卉區，採買種子，由園區工作人員自行播撒，澆灌，這兩年來，在元旦及春節前後，盛開的花海，搭配百年紅磚建築，營造出獨特的氛圍，也成為走春的熱門景點
館方表示，目前除了波斯菊以外，加上原本就已經盛開的耶誕白雪，在密林區還有一處長滿紫花藿香薊的草地，宛如鋪上一片紫色地毯，相當浪漫，園區多處規劃草花迎賓，元旦走一趟水道博物館，就可以欣賞百花爭艷美景
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言