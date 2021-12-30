花海陪襯百年古蹟 台南山上花園水道博物館繁花迎賓

連續幾波寒流，台南山上花園水道博物館波斯菊花海開始綻放，一個半月前撒下的種子，原本計畫在春節前後開花，迎接走春人潮，因為天氣變冷，提早開花目前花況已經達到 6、7成，遊客在元旦連假前來賞花正美。

文化局在水道博物館規劃園區營造特色，除了月前已經開始盛開的耶誕白雪以外，在C館送出唧筒室東側的波斯菊花海也已經開始怒放，原本是一片雜林區，開園後館方規畫作為花卉區，採買種子，由園區工作人員自行播撒，澆灌，這兩年來，在元旦及春節前後，盛開的花海，搭配百年紅磚建築，營造出獨特的氛圍，也成為走春的熱門景點