因疫情不敢就醫 男子大腿脂肪瘤竟是惡性肉癌

中央社 / 苗栗縣30日電

65歲男子年初發現右大腿有一顆疑似脂肪瘤，起初不以為意，後來腫瘤持續變大，因疫情遲遲不敢到醫院就醫，拖到近日就診，檢查才發現是罕見惡性肉癌，緊急切除治療。

苗栗縣大千綜合醫院今天發布新聞稿指出，65歲陳姓男子到院時右大腿有6公分大不規則腫塊，於門診手術先行切除，經化驗後證實為罕見的惡性肉癌，由於病患拖了將近一年才就醫治療，腫瘤不僅長得較大，也已向下侵襲到肌肉層，另再安排手術將其切除乾淨，以防復發，陳男術後恢復良好已順利出院。

院方指出，今年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，許多民眾身體有異狀卻不敢就醫，拖到狀況不佳時才緊急送醫治療，此案例中男子今年初就發現大腿有一顆腫瘤，認為只是一般常見脂肪瘤，不以為意，幾個月後腫瘤變大，又因當時國內疫情爆發，遲遲不敢到醫院就醫，直到近日疫情穩定且腫瘤仍持續增大才前來求診。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，肉癌的發生率不高，發生原因仍不明，全身只要是有肌肉的地方，就有可能長肉癌，主要部位發生在四肢，極少部分會出現在腹部肌肉，與其他癌症會隨著血液及淋巴擴散到其他器官不同，肉癌會一直長大，進而壓迫或影響到其他器官。

馮啟彥指出，由於肉癌在化療及放療效果不佳，要根治的最好方法是早期發現、手術切除乾淨，若腫瘤較大後才手術，常容易侵犯到肌肉、骨骼及神經，可能導致無法完全切除而一再復發，他提醒肉癌切除治療後，應定期以超音波追蹤檢查。

腫瘤 疫情 手術

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