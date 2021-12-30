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元旦3天假期將至 大溪、復興替代道路報你知

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
明天即將迎來3天元旦連續假期，桃園大溪及復興區有許多觀光遊憩景點，大溪警分局建議民眾可走替代道路，並配合執勤員警疏導作業。記者翁唯真／翻攝
明天即將迎來3天元旦連續假期，桃園大溪及復興區有許多觀光遊憩景點，大溪警分局建議民眾可走替代道路，並配合執勤員警疏導作業。記者翁唯真／翻攝

明天即將迎來3天元旦連續假期，桃園大溪及復興區有許多觀光遊憩景點，預估大溪區聯外道路、交流道，將出現大量返鄉及出遊車潮，大溪警分局建議民眾可走替代道路，並配合執勤員警疏導作業。

31日0時至12時國道1號平鎮系統交流道封閉南向入口匝道時段；而易壅塞路段為，國道3號大溪交流道，介壽、員林路圓環，武嶺橋西端，桃59-1線、台4線，兩蔣文化園區道路，台7線14.5K商圈。

若要往復興區台7線建議可走的替代道路為，往新竹方向建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北方向建議改由台7乙線往新北市三峽區接國道3號三鶯交流道。

若要往大溪市區建議替代道路可走，往台北方向建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；往桃園方向建議由大鶯路接桃56線往桃園區或直行往新北市鶯歌區。

大溪老街附近如木藝館、月眉人工溼地公園等可觀光旅遊，若大溪老街停車位滿位，可將車輛停放月眉或橋頭停車場。

大溪老街 桃園

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