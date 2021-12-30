台南六甲落羽松轉色「黃綠紅」 元旦連假交通管制2個月

冷氣團南下，台南六甲落羽松森林約2、3成逐漸轉色，王現黃、綠、紅的獨特景色，六甲區公所籌辦的落羽松季活動「台南秘境落羽松．逍遙悠閒稻六甲」將在2022年1月29日（周六）開幕。原預計是1月15日延後約2周，主要是轉色不夠，但目前僅蕎麥白花盛開，和落羽松相映成趣，也吸引遊客駐足拍照。

因應元旦連假的車潮，六甲區公所在落羽松林周邊規劃多處停車場，約有750個停車位，請遊客遵循指示牌引導方向前往，勿隨意將車輛停放路旁佔據車道而影響交通安全。林鳳社區將在假期期間進駐林區協助環境及交通維護。另外，麻豆警分局也會機動派員警巡查與交通動線指引。

六甲區長陳啟榮表示，在第一停車場有150個車位，今年改為採單一出入口，避免人車爭道，目前免費停車但在落羽松季開始後會酌收50元清潔費；另廁所因目前尚無人管理，在落羽松季才會開放，請遊客前往林鳳營車站或附近的加油站 使用。

連日來六甲區公所、社區已接獲旅行社和民眾來電詢問落羽松林顏色轉變的情形，六甲落羽松林已成全國觀光熱點。區公所表示，平日慕名前來六甲落羽松林造訪遊客約有5、6百人次，即將到來的元旦連假，勢必會吸引更多遊客前來踏青，務必請遊客遵守交通管制。

六甲區長陳啓榮表示，六甲落羽松座落在菁埔埤和林鳳營牧場，佔地2.4公頃約有1千8百多株，分成11區，以農田花海景觀取勝，因地處平地，林相變色都比北台灣來得晚，今年冷氣團又不如去年強烈，所以林相變色就更晚ㄧ些，預計2022年1月底才會轉紅，屆時與蕎麥雪白花海相輝映，猶如北國風情相當漂亮。