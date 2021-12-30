國1彰化路段從3線增加到4線 元旦連假塞車可望改善

元旦3天連續假期，由於國道1號彰化路段道路改善工程已在12月22日完工，從3車道增加1輔助車道，預料可以改善往年連假必塞的情形，不過，因彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路，彰化縣警察局呼籲駕駛人改駛替代道路，另因應新興芳苑海空步道景點人車湧現，警方也規劃紓導措施。

彰化縣警察局表示，元旦連假，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統明天（12月31日）及隔天（1月1日）每天0時至12時封閉南下匝道，2022年1月1日及2日每日7時至24時封閉北上匝道，請行駛相關替代道路。

熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）部分，天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所在市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1827位，民眾可多加利用；外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。

芳苑濕地海空步道為新興熱門景點，由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌；平面道路：台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場；由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。