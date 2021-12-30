國1彰化路段從3線增加到4線 元旦連假塞車可望改善
元旦3天連續假期，由於國道1號彰化路段道路改善工程已在12月22日完工，從3車道增加1輔助車道，預料可以改善往年連假必塞的情形，不過，因彰化及員林交流道常因匝道儀控管制，導致等待上國道車流回堵至平面道路，彰化縣警察局呼籲駕駛人改駛替代道路，另因應新興芳苑海空步道景點人車湧現，警方也規劃紓導措施。
彰化縣警察局表示，元旦連假，國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統明天（12月31日）及隔天（1月1日）每天0時至12時封閉南下匝道，2022年1月1日及2日每日7時至24時封閉北上匝道，請行駛相關替代道路。
熱門景點鹿港古蹟區（天后宮）部分，天后宮周邊道路會因應人潮管制車輛進入，鹿港鎮公所在市區內共規劃15處停車場（中正路與鹿草路口有大型免費停車場），共計停車格1827位，民眾可多加利用；外縣市遊客可由國道1號下彰化交流道→往西行駛彰鹿路進入鹿港，或利用台76線、台17線及台61線→接縣144線道路進入鹿港。
芳苑濕地海空步道為新興熱門景點，由台61線西濱快速公路下芳苑交流道→沿台17線南下→續行芳漢路2段→右轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場，沿途設有停車導引指示牌；平面道路：台17線北上→左轉縣150線斗苑路→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場；由縣150線斗苑路西行→右轉芳漢路2段→左轉芳漢路2段161巷，至普天宮或西華宮停車場。
至於縣內跨年晚會活動，計有彰化市公所在彰化火車站前廣場及北斗鎮公所在奠安宮停車場舉辦，31日晚間起彰化市三民路火車站前將實施交通管制，車輛改道北向由中正路行駛、南向由站前道路行駛，另外北斗鎮宮前街及河濱街等周邊道路將加強疏導車流。相關資訊可至警察局交通隊網站(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)了解。
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