南投綠雕園區完工!原生植物打造黑熊、石虎招蜂引蝶

國道6號國姓交流道「橋聳雲天」被稱國道最美景觀，最高70公尺的69支巨大橋墩巍峨壯觀。南投縣政府利用橋下空間打造9公頃綠雕園區，最近完工，將配合明年1月南投燈會免費開放，白天看綠雕、晚上遊燈會光雕，為春節旅遊創造亮點。

南投縣農業處長陳瑞慶說，綠雕園區3年多前推動，因位在國道6號下方，土地向高公局承租，園區設計規畫從裝置藝術到生態植栽，搭配橋聳雲天的匝道優美弧形線條規畫，融入綠地、自然林、遠山和匝道主體等地景。

園區整體工程最近完工，現正加裝聯絡道路引導指標，而園區花海、大面積草坪、水生植栽，以原生植物設計臺灣黑熊、石虎和福龜等綠雕造景，更是十分醒目。

陳瑞慶說，園區開發前找專家盤點台灣森林中具有園藝、景觀、蜜源各類原生植物，包括樟樹、苦楝、刺桐等透過栽植，讓綠雕園區呈現台灣森林生態系特色，減少對外來植物依賴。國姓鄉原本就是蝴蝶重要棲息地，等到3、4月春暖花開，綠雕園區也將成為蝴蝶樂園，能欣賞各種蝴蝶翩翩飛舞。