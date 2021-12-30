南台灣瀕危植物的方舟進駐墾丁森林遊樂區溫室 開展！

在人類開發、氣候變遷影響下，林業試驗所自2019年起展開「國家植物園方舟」計畫，為台灣瀕危稀有植物打造安全的庇護所，林試所恆春研究中心2年來已蒐集分布南台灣、珍稀等級的200多種植物種類，為讓民眾了解保育現況，在墾丁國家森林遊樂區花榭溫室栽植多種原生珍稀植物，打造「稀有瀕危植物的庇護所─方舟中方舟」，今天熱鬧開展。

林業試驗所為加強台灣受脅瀕危植物的保育工作，2019年起執行種源保種、植株繁育、就地復育、遷地保育、教育展示及推廣應用等目標的「國家植物園方舟」計畫；參與的恆春研究中心2年內蒐集逾200種分布於南台灣地區，名列紅皮書珍稀等級的植物種類，進而與屏東林管處、屏東科技大學森林系合作，在墾丁森林遊樂區花榭溫室栽植展示逾50種南部地區的原生珍稀維管束植物。

林業試驗所恆春分所主任林照松說，這次展覽以墾丁國家森林遊樂區(即恆春熱帶植物園)花榭溫室為場域，共分6大展區，模擬恆春半島地區生態特色，栽植展示多達逾50種原生於台灣南部地區的各類珍稀維管束植物，包括大葉魚藤、恆春山茶、 南台灣黃芩等珍貴在地植物，營造出墾丁森林遊樂區肩負南台灣瀕危植物避難所的任務，其中的花榭溫室，猶如「方舟中的方舟」，展至5月31日。