聽新聞
test
0:00 / 0:00
南台灣瀕危植物的方舟進駐墾丁森林遊樂區溫室 開展！
在人類開發、氣候變遷影響下，林業試驗所自2019年起展開「國家植物園方舟」計畫，為台灣瀕危稀有植物打造安全的庇護所，林試所恆春研究中心2年來已蒐集分布南台灣、珍稀等級的200多種植物種類，為讓民眾了解保育現況，在墾丁國家森林遊樂區花榭溫室栽植多種原生珍稀植物，打造「稀有瀕危植物的庇護所─方舟中方舟」，今天熱鬧開展。
林業試驗所為加強台灣受脅瀕危植物的保育工作，2019年起執行種源保種、植株繁育、就地復育、遷地保育、教育展示及推廣應用等目標的「國家植物園方舟」計畫；參與的恆春研究中心2年內蒐集逾200種分布於南台灣地區，名列紅皮書珍稀等級的植物種類，進而與屏東林管處、屏東科技大學森林系合作，在墾丁森林遊樂區花榭溫室栽植展示逾50種南部地區的原生珍稀維管束植物。
林業試驗所恆春分所主任林照松說，這次展覽以墾丁國家森林遊樂區(即恆春熱帶植物園)花榭溫室為場域，共分6大展區，模擬恆春半島地區生態特色，栽植展示多達逾50種原生於台灣南部地區的各類珍稀維管束植物，包括大葉魚藤、恆春山茶、 南台灣黃芩等珍貴在地植物，營造出墾丁森林遊樂區肩負南台灣瀕危植物避難所的任務，其中的花榭溫室，猶如「方舟中的方舟」，展至5月31日。
林試所2019年啟動的國家植物園的鎮方舟計畫，源自於2017年台灣維管束植物紅皮書名錄，目標是迎頭趕上「全球植物保育戰略」制訂的保種率，是台灣國家級保育計畫，結合國內保育研究主管行政單位和辜嚴倬雲保種中心等民間團體共同合作，以瀕絕植物保種為主要任務，依據台灣維管束植物紅皮書評估為受脅的989種植物，進行遷地保育及區域珍稀植物就地保育，在林試所既有的200餘種原生植物種原上，再增加300種，以適地適種的原則，保存到各個植物園、民間種原庫，進行異地保種。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言