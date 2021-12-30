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頸椎「土石流」幸遇神救援 病患治癒捐款感恩大林慈濟

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
慈濟會員黃絲縈（左）做志工不慎摔傷頸椎，體內如土石流，大林慈濟醫院副院長簡瑞騰（右）植入大愛骨做神經減壓、重建固定後，一解痼疾；黃女捐善款給慈濟買疫苗感恩。圖／大林慈濟提供
慈濟會員黃絲縈（左）做志工不慎摔傷頸椎，體內如土石流，大林慈濟醫院副院長簡瑞騰（右）植入大愛骨做神經減壓、重建固定後，一解痼疾；黃女捐善款給慈濟買疫苗感恩。圖／大林慈濟提供

慈濟會員黃絲縈做志工不慎摔傷頸椎，忍痛多年決定動手術，卻因頸椎術後的植入物鬆脫，歪七扭八排列宛如體內土石流，病情雪上加霜。嘉義縣大林慈濟醫院副院長簡瑞騰協助打掉重練，植入大愛骨做神經減壓、重建固定後，一解痼疾；黃女捐善款給慈濟買疫苗，感恩醫師救援。

61歲黃絲縈加入慈濟會員30多年，八八風災後和志工搭橡皮艇發送食物，水退後協助清理家園，清理屋內泥濘不慎滑倒，起身發現膝蓋流血，自詡身強的她，屏東打掃這一摔出現頭痛、肩頸痛，甚至牙痛。

黃女在台南就近找復健科就診，效果有限，多站一下頸椎就不舒服，得吃止痛藥，2年後像癱瘓很不舒服，轉診神經外科，想不到2014年做完頸椎手術後是惡夢開始。以十分為滿分，她從頭到背常出現八到十分疼痛，曾去台北幾家大醫院求診，卻沒醫師敢協助，一拖又好幾年。

簡瑞騰說，黃女幾年前被診斷頸椎滑脫，隨後做頸椎第三到七節融合術及人工關節置換術。從檢查影像發現，由於手術方法和放置的東西不符合醫療常規，以致正面看植入物歪七扭八，側面看則像危樓般搖搖欲墜，難怪手術後7年痛不欲生，發作像瘋子，有時像垂死的人，醫師沒辦法處理。

黃女門診追蹤近2年，幸運等到一塊捐贈的大愛骨，7月為黃女進行頸椎翻修、重建。近4小時手術，將鬆脫及排列不正人工椎間盤及融合支架移除，再做第四、五節椎體全切除，植入一段6公分長捐贈骨，最後再以鈦合金鋼板固定。

神經減壓、椎體重建、變形矯正、強力固定，解除頸椎「土石流、走山」的危機。黃女術後隔天全身舒暢，疼痛、無力也大幅改善。雖然還無法當志工，但看到簡副院長用心鼓勵大家行善，所以至少能先奉獻愛心，為慈濟購買疫苗盡一份力。

手術 慈濟 醫師

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