農藥實名制元旦正式上路 農委會：方便領取各項補助

農委會7月1日公告「農藥管理法第35條第2項所定農藥生產業或販賣業者應定期陳報資料之格式內容頻率及方式」，經過半年輔導期，明年1月1日起，開始稽核。

農民或民眾購買農藥時，須提供身分證字號或居留證號供販賣業者登記，明年起，新申請核發農藥販賣業執照的零售業者，應以農藥銷售管理POS系統，或網路服務介接方式陳報。

根據農委會統計，全國農藥零售業者12月份陳報身分證字號率為88%，而經加強輔導農藥零售業者使用POS系統或陳報方式，截至12月底，業者使用比率已逾90%，有效提升農藥產銷資料即時性及正確性。

農委會表示，為簡化購買農藥程序，農民僅需於第一次買農藥時出示身分證、駕照或健保卡核對身分，在回購時可採報電話方式，自動帶入先前登記的資料，也可用系統的會員條碼，跨店購買免再登記，加速業者對於農藥購買紀錄登記及陳報作業。另透過檢核農藥實名購買紀錄，協助佐證實耕者身分，方便未來領取各項補助。