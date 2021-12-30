文化發展基金有進度了！李永得：明年先成立次基金專戶

兩年前通過的文化基本法，法中包含設置文化發展基金，迄今卻只聞樓梯響。文化部長李永得今天在立法院透露，文化發展基金的設置辦法已送至行政院，但核心問題是財源。預計明年二月會先成立文化發展基金次基金的專戶，此一次基金的管理辦法本周會擬定。

立法院今天繼續審查111年度中央政府總預算案有關文化部及所屬單位預算案，多位立委關心文化發展基金的進度。李永得表示，文化發展基金最大的問題是如何找到財源，以及財源的法源依據。目前有法源依據的唯一財源是重大公共工程的公共藝術基金，預計明年一年可以有五億收入。

公有建築物及重大公共工程之興辦機關，依法必須辦理公共藝術、營造美學環境，其辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價百分之一。根據今年五月甫修正的文化藝術獎助及促進條例，公有建築物、重大公共工程因特殊事由，經審議會審核同意免辦理公共藝術，或其辦理經費未達百分之一者，其辦理或剩餘經費應納入各級主管機關成立之相關基金或專戶，統籌辦理文化藝術事務。

李永得表示，針對公共藝術基金，文化部將先設立專戶，基金管理辦法本周會擬定、下周開會報告過後便可啟動。明年起中央發包的公共工程公共藝術基金進入這個專戶，成為文化發展基金的次基金，是文化發展基金構成的一部分。

文化發展基金第二個可能的財源是5G基金，目前還在研究中。李永得表示，5G基金有兩種可能的使用方式，一是5G議價的部分，正在尋找法律依據。二是5G使用的監理費用，一年也有四、五億左右。一旦兩種財源確認，行政院便會同意正式設立文化發展基金，不足的財源再由文化部編預算補足。