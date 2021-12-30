維繫感情很重要！科學家研究證實：婚姻不美滿會讓男人短命

研究表明，在那些自認為婚姻不成功的男性裡面，死於中風的人數，竟高於婚姻成功的男性69％。

在人的一生裡，愛情總與我們息息相關，青春時期的愛戀、壯年時期的婚姻到老邁時的白頭偕老，你我總能在這些生命經歷中學到刻骨銘心的勇敢、轟轟烈烈的浪漫──雖然也有許多令人心碎的結局，但也正是這些體悟，成了滋養自己、蛻變為更精彩且璀璨的歷練。

事實上，人一旦進入婚姻、踏入家庭，往往是另一個生命階段的開始，它背負了更多責任、更多的企盼，還有在捍衛家庭時的信念，心境都會跟著不同。

然而，夫妻的相處上，本來就不可能永遠稱心如意，可能是價值觀的不合、生活習慣的落差、溝通不良的積累、教養問題的爭端甚至感情出軌的背叛等，當陷入這種婚姻上的絕望和失敗時，研究發現，這可能是男性較短命與較早死的原因之一。

婚姻不成功 是男性早死的關鍵之一

以色列（Israel）特拉維夫大學沙查爾列夫阿里（Shachar Lev-Ari）博士日前發布了研究報告，他們發現男性比平均預期年齡還早死亡的關鍵，很可能是由於婚姻並不成功。

《jpost》報導，這項研究是持續30多年的追蹤分析結果，也是超過1萬名當年40多歲以色列男性共同合作所得的數據。

研究人員從1960年代起就開始蒐集相關男性的資訊，並定期了解他們的健康和生活習慣，密切關注其罹病、死亡和壽命的關係，更從1990年起追蹤各種數據。

在研究中，科學家針對參與者的生活，邀請每位男性回覆自身婚姻狀況的滿意度，並依「非常成功」至「非常不成功」的狀態來做為分數衡量──結果研究驚人的發現，除了吸菸、缺乏運動等很明顯影響健康的壞習慣外，婚姻不美滿也是這些男性壽命較短的原因，這可能歸咎於心理壓力的不安，以及老年時缺乏陪伴的關係所致。

「當更加了解心理健康和身體健康之間的關係時，我們發現他們在研究開始初期的婚姻滿意度，實際上是一般死亡和中風死亡的預測因素。」

研究表明，在那些自認為婚姻不成功的男性裡面，死於中風的人數，竟高於婚姻成功的男性69％。

婚姻不美滿 影響了生理和心理

不僅如此，研究人員還針對所有已知的心血管疾病死亡風險因素進行分析，除了基本的糖尿病和體重過高的因素之外，專家發現，婚姻不幸福的人與婚姻幸福的人相比，因任何原因死亡的相對風險，和同年齡男性比較，整整高出了19％，這數據相當於吸菸者和久坐生活方式的統計數據。

沙查爾列夫阿里博士說，「要更注意的是，我們在50歲以下的男性中，發現婚姻不美滿對於死亡的風險更高，而年紀愈大、影響的差異愈小，這可能是伴侶隨著生活時間的推移，人生歷程上調整過程。」

他強調，這份研究的結果，與其他科學實證中的數據一致，意即在促進健康福祉的發展上，良好的伴侶或婚姻關係，是長壽與否的關鍵之一，如果婚姻不美滿、夫妻之間有許多的爭端和難堪，不僅在根本上就讓人容易不愉快，甚至長久累積對健康也有影響，進而引發生理、心理疾病而更早死。

研究團隊建議，政府和衛生部門當局應該推廣婚姻療法，幫助更多的伴侶促進有效的溝通、解決問題，減少生病以延長壽命。

（作者／魯皓平 本文出自2021.12.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）