該如何擬訂新年計畫？心理醫師：用對10種方法，更能實現自我決心

專家強調，其實訂定新年計畫時，是有一些小祕訣的，掌握這些訣竅能更快的讓自己上手。

每到新年，相信不少人都有擬訂新年計畫的安排，這不僅是給自我未來一年期待的企盼，也透過目標的執行和理念的實踐，一步步邁向自己所嚮往的目標──歲末年終時，還能回首自己年初時的展望，究竟達成了多少。

新年，代表著一種新希望，也是摒棄壞習慣的開始、重新給自己一個重生的機會，制定目標就是一個很積極的企圖心。

這些目標，也許是嘗試規律運動、或許是減肥希望，也有很多人會有存錢、升遷、旅行的打算，但很多時候，不少人會在訂定新年計畫時過於好高騖遠，以至於在年底檢視自我時，反而覺得一事無成，重重打擊信心。

《goskills》報導，專家強調，其實訂定新年計畫時，是有一些小祕訣的，掌握這些訣竅能更快的讓自己上手，也不至於在擬訂目標時過於誇大和不切實際，只要依循這些方針，邁向新的一年，其實依然令人期待。

1、為改變做好心理準備

改變根深蒂固的習慣並不是一件容易的事，因此，在一頭栽進自己所希望的新年新目標之前，最重要的是先退後一步，為即將到來的改變做好準備。

專家強調，改變的第一個突破，是進行個人盤點，像是思考「過去一年我本來打算做什麼？」、「我哪些地方有進步？」、「我哪些地方沒有長進？」當能夠這樣想時，你會往自己缺乏的地方進行補強，重要的是保持樂觀心態，相信自己過去的積極，並把這樣的企圖心帶到新的一年。

2、設定一個激勵自己的目標

專家發現，其實很多人在訂定計畫時，都是設定了不適合自己的目標，這些目標可能是另一半、父母、同儕的壓力所影響或強迫的，雖然有一些外部的影響是件好事，但如果自己沒有同樣的熱情，那麼成功的可能性就非常的低。

要做好這一點，要確保你的目標對自己很重要，而且在實現這個目標時，對自己有價值或助益，這將是你行動的理由和契機，也是最重要的，為了自己的動機。如此一來，你會為了嚮往而努力，達到目標後，也能獲得好處。

3、將目標限制在可控制的範圍內

在制定目標時，許多人往往都會犯一個錯誤，就是目標太廣而把自己搞得分身乏術，「我們都想學習25種語言、15種新的工作技能、並改變5種壞習慣，但我們並不是超級英雄。」專家說，有許多的決心是好事，但你幾乎不可能實現。

因此，在制定目標時，應該設定在自我可行的範圍內，甚至可以把所有的目標都列下來，接著寫下可以優先達成的程度級別，這能幫助自己判斷什麼是最重要的、什麼是次要的，這樣目標就會更清晰明朗。

4、目標要具體

制定目標時，人們可以寫「賺大錢」、「減肥」、「英文要進步」、「找到好工作」等企盼，但這些寫法都太過籠統、難以有個具體的規劃，這都不如寫下「存款要達到OO萬」、「減肥到OO公斤」、「多益考OO分」、「換工作到OO企業」來得有意義，此外，像是寫出「保持健康」，不如寫成「戒菸成功」。

專家強調，不要把設定弄得太過頭，能夠「量化」出數字的才是重要，自己也能有更明確的目標。

5、把大目標分解成小目標

談到設定新計畫時，人們往往會過於急切或浮誇，也許你有最好、最理想的意圖，但可能會意外採取一個太大而無法實現的目標。因此，將一個大目標分解成更容易達成的小目標，是更有幫助的事。

好比說，未來你的目標可能是「環遊世界」，但這明顯根本不可能實踐，不如訂定哪個月去某一個國家，接著按部就班，一點一滴地達成。

6、親筆寫下自己的目標

就和學生時代親自做筆記一樣，親手將未來計畫寫下來，這種紀錄方式是至關重要的，這樣的優點是可以寫下決心，並幫助釐清想要達成的目標，在書寫的過程中也同時建立了意圖，也能夠更篤定、不忘記自己的期待。

專家說，書面寫下的目標，比起在數位檔案上的目標來得更加明確又踏實，如果把它貼在房間、書桌上等醒目的鮮明處，也能激勵自己前進，特別是當離目標愈來愈近時，那種感動更難以言喻。

7、與他人分享你的決心

有的時候，設定自我未來目標時，確實是令人害羞的，偶爾也很私密、不想將決心公諸於世──但專家發現，比起一個人默默的朝某個方向努力，若和自己信任的朋友、家人、愛人分享，你會不容易忘記計畫，也有個人能定期提醒與惕勵。

除此之外，如果能找到朋友一起向同一個目標努力，如彼此訂下目標、兩人都「要減肥10公斤」，這種時候的努力過程就會更有趣與快樂，因為你們互相都有一種責任感，還會一起督促、鼓勵，最後達到圓滿的結果時，一定永遠不會忘掉那段時光的點點滴滴。

8、利用科技幫忙達成目標

在智慧型手機如此發達的現代，實踐目標有許多事半功倍的方式，專家建議，可以在各種APP裡面設定提醒與規劃，一點一滴的朝目標努力。

好比說，無論存錢、減肥、健身、節食、運動、旅行，全部都有適合搭配的應用程式，它還能做到提醒的作用，以防自己在年中時刻忘記自己年初的決議。

9、定期回顧自己的目標

很多時刻，設定目標、計畫往往都是新年時的一頭熱，這種一股腦的熱情直到三個月後就會消失殆盡，最後還忘記自己有設下什麼目標、乾脆把所有的規劃都拋諸腦後。

因此，該面對現實的是，你我都應該定期回顧、檢視自己的計畫，這是實踐目標很重要的一部分，專家說，最少應該一個月一次，但如果能愈頻繁愈好。這樣能提醒自己，究竟該如何按部就班、循序漸進。

10、如果發現目標走偏應盡速校正

專家強調，當一個決心最後要成為能夠實現的現實，是需要很長的時間的，而要改變本來就不是一件容易的事情，每個人都應該為錯誤和挫折留下一些應對的空間。

事實上，在這段過程中，挫折本來就會發生，畢竟沒有永遠順遂的事情，但只要處理得當，並不會影響遠大的目標，重點是不要因為自己一時的失敗，就懷疑自己的能力。專家說，跳過中間的步驟並不是完全失敗、錯過一個目標也不是完全失敗、沒有在時效內完成目標也不是完全失敗，在大局中，一時的軟弱是沒有意義的。

（作者／魯皓平 本文出自2021.12.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）