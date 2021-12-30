照服員接連猝死...專家點隱憂「慢性病管理」最常忽略

近期陸續發生照服員猝死事件，一名59歲男照服員因出血性腦中風死亡，另一位年僅33歲的女照服員因心肌梗塞離世，還留下10歲的兒子。醫師呼籲，民眾除定期健康檢查，不能忽略慢性病管理，尤其中壯年時期應「超前部署」，從健康飲食、充足睡眠做起，減少罹病或意外發生。

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑表示，照服員年齡約莫從30至50歲皆有，相較在養護機構的照服員需輪三班，居家照服員可以自由接案，但用餐時段相對不固定，甚至多半以外食為主，要均衡飲食不容易，運動頻率也不高，「照服員工作很辛苦，要搬病人或打掃，但那是勞動不是運動。」

陳俊佑近年提倡「慢性病管理」，他表示，雖近年政府努力推各類疾病篩檢，但慢性病人數並未下降，很多年輕、中壯族長期工作壓力大，睡眠不足等，都可能埋下慢性病隱憂，到老年就是高危險族群，呼籲應從現在開始學習認識慢性病，並改變生活型態。

林口長庚紀念醫院高齡醫學暨一般內科主治醫師陳英仁表示，男性超過45歲、女性更年期後，皆要特別注意心血管危險因子，包括糖尿病、高血壓、肥胖、高膽固醇、腎臟功能不全、抽菸或久坐不運動等，都可能造成生命危害。

陳英仁指出，健康檢查可了解自身健康狀況，沒有特殊疾病的民眾，建議30至50歲每三年一次、50至60歲每兩年一次、60歲以上需每年一次，定期監測血壓、血糖、膽固醇、血脂肪、尿酸、貧血等生理徵象，有相關家族史也要注意，另須搭配飲食、運動，才能有效健康促進。

「對疾病了解，好比相知相識才會相愛！」陳英仁說，許多民眾缺乏「健康識能」，不了解糖尿病、高血壓等危險因子，或不認為自己「有病」，自然不懂如何管理疾病，呼籲民眾應多提升相關資訊，雖難避免猝死等意外發生，但透過自我健康維護，可大幅減少致命風險。

近期天氣寒冷，心血管疾病患者容易血管收縮、血壓上升，可能引發急性心肌梗塞或中風，陳英仁提醒，家中若有高齡長輩，建議起床時先穿上衣服、薄外套保暖，並多補充水分，有慢性病者需定時服藥、監測生命徵象，包括血壓、血糖、體溫及體重等。