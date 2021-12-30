快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照服員接連猝死...專家點隱憂「慢性病管理」最常忽略

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

近期陸續發生照服員猝死事件，一名59歲男照服員因出血性腦中風死亡，另一位年僅33歲的女照服員因心肌梗塞離世，還留下10歲的兒子。醫師呼籲，民眾除定期健康檢查，不能忽略慢性病管理，尤其中壯年時期應「超前部署」，從健康飲食、充足睡眠做起，減少罹病或意外發生。

天主教失智老人基金會社工主任陳俊佑表示，照服員年齡約莫從30至50歲皆有，相較在養護機構的照服員需輪三班，居家照服員可以自由接案，但用餐時段相對不固定，甚至多半以外食為主，要均衡飲食不容易，運動頻率也不高，「照服員工作很辛苦，要搬病人或打掃，但那是勞動不是運動。」

陳俊佑近年提倡「慢性病管理」，他表示，雖近年政府努力推各類疾病篩檢，但慢性病人數並未下降，很多年輕、中壯族長期工作壓力大，睡眠不足等，都可能埋下慢性病隱憂，到老年就是高危險族群，呼籲應從現在開始學習認識慢性病，並改變生活型態。

林口長庚紀念醫院高齡醫學暨一般內科主治醫師陳英仁表示，男性超過45歲、女性更年期後，皆要特別注意心血管危險因子，包括糖尿病、高血壓、肥胖、高膽固醇、腎臟功能不全、抽菸或久坐不運動等，都可能造成生命危害。

陳英仁指出，健康檢查可了解自身健康狀況，沒有特殊疾病的民眾，建議30至50歲每三年一次、50至60歲每兩年一次、60歲以上需每年一次，定期監測血壓、血糖、膽固醇、血脂肪、尿酸、貧血等生理徵象，有相關家族史也要注意，另須搭配飲食、運動，才能有效健康促進。

「對疾病了解，好比相知相識才會相愛！」陳英仁說，許多民眾缺乏「健康識能」，不了解糖尿病、高血壓等危險因子，或不認為自己「有病」，自然不懂如何管理疾病，呼籲民眾應多提升相關資訊，雖難避免猝死等意外發生，但透過自我健康維護，可大幅減少致命風險。

近期天氣寒冷，心血管疾病患者容易血管收縮、血壓上升，可能引發急性心肌梗塞或中風，陳英仁提醒，家中若有高齡長輩，建議起床時先穿上衣服、薄外套保暖，並多補充水分，有慢性病者需定時服藥、監測生命徵象，包括血壓、血糖、體溫及體重等。

照服員 慢性病

延伸閱讀

糖尿病易伴隨心血管共病 醫曝控制血糖最害怕一事

醫曝「冬季十大熱身方法」 2禁忌恐害人失溫猝死

39歲男追劇心梗倒地無心跳 國外研究逾5成猝死前無症狀

9月大男嬰猝死僅4.1公斤 醫院通報兒虐父母訊後均請回

相關新聞

國5開始塞了！南港到坪林「紅通通」 估塞到午夜

明天就是元旦連假，交通部高公局預估，今上午9時起國5南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，恐持續至深夜24時。根據...

全台最早曙光在花蓮！各地可追日出前日落後的一瞬綠光

「迎曙光、賞日出」是國人最常安排的新年行程，台北市天文館經過精算，2022年全國、平地與離島最早出現曙光與日出的地點，分...

該如何擬訂新年計畫？心理醫師：用對10種方法，更能實現自我決心

專家強調，其實訂定新年計畫時，是有一些小祕訣的，掌握這些訣竅能更快的讓自己上手。

墾丁銀葉板根爺爺成功抗癌 慶祝重生祈福祝長命千歲

屏東墾丁國家森林遊樂區內樹齡高達300年的銀葉板根，是國內現有銀葉樹量體最大、樹齡最老的銀葉樹，也是墾森「鎮區之寶」的明...

花海陪襯百年古蹟 台南山上花園水道博物館繁花迎賓

連續幾波寒流，台南山上花園水道博物館波斯菊花海開始綻放，一個半月前撒下的種子，原本計畫在春節前後開花，迎接走春人潮，因為...

元旦3天假期將至 大溪、復興替代道路報你知

明天即將迎來3天元旦連續假期，桃園大溪及復興區有許多觀光遊憩景點，預估大溪區聯外道路、交流道，將出現大量返鄉及出遊車潮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。