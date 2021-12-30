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新生兒死亡率「未達先進國家標準」蘇貞昌：實在很慚愧

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

台灣少子女化問題嚴重，更面臨面臨新生兒死亡率偏高。行政院蘇貞昌今天上午在行政院會表示，台灣新生兒死亡率台灣高達千分之4.5，明顯高過鄰近國家，如日本千分之2點5、韓國千分之3點2，甚至沒有達到先進國家OECD（經濟合作暨發展組織）標準平均的千分之1.9，「實在很慚愧，也不該如此」。

衛福部今天上午在行政院會報告「優化兒童醫療照顧體系報告」，從生命歷程的基礎架構上優化兒童醫療照護，增加兒童醫療及健康資源之挹注。兒童醫療照護網絡分為三層布建，並有八大策略，包含完備周產期醫療照護、建立分級分區急醫療網絡等。

基層醫療部分，衛福部推動「幼兒專責醫師制度計畫」，2020年共有6縣市試辦，2021年擴大為10縣市參與，統計至今年12月初共收案5萬3370名未滿三歲幼兒，藉由幼兒專責醫師提供初級照護及健康管理，參與計畫的796名醫師中，更有31名醫師服務於偏鄉的衛生所，協助偏鄉幼兒的照護。

不過，根據內政部統計，2020年台灣人口首度呈現負成長，去年台灣的新生兒出生人數約16萬5249人，創史上最低的出生人口數。如何顧好每一位兒童的健康相形重要，政府更將少子化議題列為國安危機。

行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會。他轉述蘇貞昌在會中表示，台灣少子女化嚴重，政府用盡全力要改善問題，從育兒津貼等方面投入很大的力量，但很遺憾的，新生兒死亡率，台灣高達千分之4點5，明顯高過鄰近國家，如日本千分之2點5、韓國千分之3點2，甚至沒有達到先進國家OECD（經濟合作暨發展組織）標準平均的千分之1.9。

「這實在很慚愧，也不該如此。」蘇貞昌說，以台灣醫療和公衛的進步，應該有辦法加以改善。他說，雖然在去年二月，他就已經核定優化兒童醫療照護計畫，10年要投入28億元，提升兒童醫療品質、降低兒童死亡率、維護兒童生命健康，但他認為可以再大大投入資源，加大、加快、加碼。

蘇貞昌也請衛福部進一步優化，結合各方面資源。如醫療體系及相關社會體系要支持投入非常有必要，也要跟地方政府互相配合、合作，來落實相關計畫與政策，也特別請政委林萬億督導，主計總處支持預算。我們要用更大的決心、力量，來改善這個問題。

蘇貞昌說，少子女化確實是非常嚴峻的挑戰，不是一、兩年就能看到成效，要更加持續，除了主責的衛福部，各部會也都應整合，發生一定的效果，解決兒童死亡率及少子女化問題，要整體看待。

行政院 死亡率 蘇貞昌

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