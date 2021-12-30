缺血！新竹捐血中心庫存剩3.6天 捐血月開跑催熱血

近期氣溫下降加上疫情仍未平息，捐血人潮大幅減少，但桃竹苗地區醫院用血量增加，新竹捐血中心血液庫存告急，今早只剩3.6天，A型、B型、O型都亮紅燈。中心宣布捐血月今天開跑，希望民眾挽袖捐熱血，目標農曆春節前充實安全庫存到10天。

新竹捐血中心掌管桃竹苗地區捐血作業，原本1天醫院用量900袋血，但隨疫情趨緩、恢復動刀手術等，現在平均1天用血要1000袋，1周就要用掉7000袋血，血液庫存直直落；尤其桃竹苗坐擁長庚等大型醫院，與其他地區捐血中心相比，庫存更為緊張。

新竹捐血中心企劃課長周浩偉說，捐血若無法達到供需平衡，庫存就持續往下，上周六25日整個中心血液庫存只剩1.9天，隔2天周一再出庫，庫存更掉到1天，低庫存創下紀錄，即便捐血挹注也得完成1天檢驗程序，才能出庫供給醫院，可說是與時間賽跑。

新竹捐血中心血液庫存亮紅燈，主因醫院需求量變大，但整體募血成績不好，雖然都有派捐血車到路口或鬧區，但有的捐血車1天募得不到30袋，尤其疫情關係，很多公司行號與學校都暫緩捐血活動，「供不應求」憂心天氣若持續不好，醫院恐無血可用。

血液基金會今天宣布捐血月起跑，到新竹捐血中心站點捐血送漁夫帽、紅包袋，希望能拉高農曆春節血液安全庫存到10天，明天也將到竹市巨城購物中心舉辦捐血活動。