快訊

百里侯聲望大解析／滿意度跌、負面聲量高 柯侯鄭挑戰總統大位各有陰影

加薪減稅增福利！19項利多新制元旦上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

石門水庫今年清淤量達標 上半年低水位抽泥船有功

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，採取陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等方式清淤。圖／北水局提供
北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，採取陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等方式清淤。圖／北水局提供

桃園石門水庫今年上半年歷經大旱，使蓄水量只剩9％左右1840萬噸，水位剩204公尺，因此北區水資源局當時利用低水位趕辦陸挖及增加抽泥作業，擴大加速清淤，今年已完成419萬立方公尺清淤量，達成年度405萬立方公尺目標量。

今年5月石門水庫蓄水量僅剩9.1%、1840萬噸，水位剩204公尺，這是建庫以來第2低蓄水量，距離歷史最低僅差約840萬噸；北水局表示，石門水庫歷史最低的蓄水量是2002年，當時僅剩下蓄水量僅剩4.9%、1000萬噸。

北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，採取陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等方式清淤，其中陸挖及水力排砂受水庫水位等影響大，而抽泥船幾乎可全年作業，不受到季節、或水位高低影響。

郭耀程說，北水局已發包2標抽泥工程，其中位於壩前的第1艘抽泥船作業中，第2艘抽泥船即將於近日組裝完成後，即可投入清淤行列。另興建中的阿姆坪防淤隧道，預定明年中完工後，到時將可配合抽泥船作業，執行複合式水庫清淤任務。

郭耀程表示，今年上半年透過國軍工兵協助羅浮陸挖，加上抽泥船全天不停作業，終達成年度設定的清淤目標，對維持石門水庫庫容以穩定供水幫助甚大，加上今年10月侵台的圓規颱風帶來豐沛雨量，當時北水局就已把圓規當成今年的最後一個颱風，全力蓄水，目前蓄水量達98.8%。

北水局副局長郭耀程指出抽泥船幾乎可全年作業，不受到季節、或水位高低影響。圖／北水局提供
北水局副局長郭耀程指出抽泥船幾乎可全年作業，不受到季節、或水位高低影響。圖／北水局提供

石門水庫 圓規颱風 桃園

延伸閱讀

元旦3天假期將至 桃園高原交流道可至風景區避免壅塞

水庫清淤25.6萬立方公尺 軍友社慰勞53工兵群

全台唯一！竹市「喝好水」地方公投過關 林智堅回應了

石門水庫入園小車收費要漲 3縣市7個區鄉反對取消優惠

相關新聞

全台最早曙光在花蓮！各地可追日出前日落後的一瞬綠光

「迎曙光、賞日出」是國人最常安排的新年行程，台北市天文館經過精算，2022年全國、平地與離島最早出現曙光與日出的地點，分...

元旦連假明登場 國5、蘇花路廊今傍晚起陸續湧南下車流

元旦3天連假明天登場，預期將會有一波出遊返鄉潮，不只宜蘭市新月廣場、羅東鎮中山公園有跨年活動，太平山國家森林遊樂區元旦當...

新生兒死亡率「未達先進國家標準」蘇貞昌：實在很慚愧

台灣少子女化問題嚴重，更面臨面臨新生兒死亡率偏高。行政院長蘇貞昌今天上午在行政院會表示，台灣新生兒死亡率台灣高達千分之4...

廖國敏指揮國台交演出 女高音林玲慧帶來新年美聲

國台交將舉行「廖國敏，林玲慧/史特勞斯的優雅，浪漫與哀愁」音樂會，由廖國敏指揮，女高音林玲慧擔任獨唱家，以小約翰．史特勞...

遠離菸害！反菸害團體今早行政院陳情「速修菸防法」

反菸害團體今早到行政院陳情，呼籲行政院長蘇貞昌速將「菸害防制法」修正案送進立法院審查，宣布全面禁售紙菸，讓全民遠離菸害。

缺血！新竹捐血中心庫存剩3.6天 捐血月開跑催熱血

近期氣溫下降加上疫情仍未平息，捐血人潮大幅減少，但桃竹苗地區醫院用血量增加，新竹捐血中心血液庫存告急，今早只剩3.6天，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。