石門水庫今年清淤量達標 上半年低水位抽泥船有功

桃園石門水庫今年上半年歷經大旱，使蓄水量只剩9％左右1840萬噸，水位剩204公尺，因此北區水資源局當時利用低水位趕辦陸挖及增加抽泥作業，擴大加速清淤，今年已完成419萬立方公尺清淤量，達成年度405萬立方公尺目標量。

今年5月石門水庫蓄水量僅剩9.1%、1840萬噸，水位剩204公尺，這是建庫以來第2低蓄水量，距離歷史最低僅差約840萬噸；北水局表示，石門水庫歷史最低的蓄水量是2002年，當時僅剩下蓄水量僅剩4.9%、1000萬噸。

北水局副局長郭耀程指出，為了延長石門水庫使用壽命，採取陸挖、抽泥、排砂隧道水力排砂等方式清淤，其中陸挖及水力排砂受水庫水位等影響大，而抽泥船幾乎可全年作業，不受到季節、或水位高低影響。

郭耀程說，北水局已發包2標抽泥工程，其中位於壩前的第1艘抽泥船作業中，第2艘抽泥船即將於近日組裝完成後，即可投入清淤行列。另興建中的阿姆坪防淤隧道，預定明年中完工後，到時將可配合抽泥船作業，執行複合式水庫清淤任務。