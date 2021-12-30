跨年後衝日出 台灣本島極東漁港馬崗迎2022第一道曙光

有些參加北部跨年活動的民眾會夜奔東北角，迎接2022年第一道日出曙光。新北市貢寮區馬崗漁港是台灣本島最東邊的漁港，新北市漁業處說，馬崗環境優美恬靜，無論看山看海都有極佳的視野。2022年元旦，歡迎民眾到馬崗漁港迎接極東第一道晨曦，順道遊漁港迎接新年。

漁業處表示，馬崗漁港是熱門的舊草嶺環狀線自行車道必經景點，漁港的平台除了能欣賞磅礡海景，享受海風吹拂，還能眺望孕育著豐富物種的馬崗潮間帶。

馬崗漁村聚落保留著東北角傳統就地取材堆砌而成的石頭屋，展現傳統石砌工藝，凸顯早期居民的智慧和生活型態。漁村海堤壁畫彩繪著當地出產的魚類，更是到訪遊客佇足欣賞和留影的景點。馬崗漁村也被稱為「隱藏版貓村」，因為有別於瑞芳侯硐貓村，寧靜的漁村與貓咪慵懶模樣非常搭配，貓奴們不宜錯過。