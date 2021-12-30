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元旦連假明登場 國5、蘇花路廊今傍晚起陸續湧南下車流

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭警方這次元旦連假將投入2600人次警民力，以加強國5、蘇花改、重要道路，以及熱門景點周邊交通疏導。圖／警方提供
宜蘭警方這次元旦連假將投入2600人次警民力，以加強國5、蘇花改、重要道路，以及熱門景點周邊交通疏導。圖／警方提供

元旦3天連假明天登場，預期將會有一波出遊返鄉潮，不只宜蘭市新月廣場、羅東鎮中山公園有跨年活動，太平山國家森林遊樂區元旦當天提早開園，要讓遊客喜迎曙光，屆時將會湧入大量人車潮。國道5號和蘇花路廊今天傍晚起將陸續湧現南下車流。

宜蘭警方預估國5的尖峰時段，南下為今天下午4點到凌晨、明天清晨5點到下午4點，北上則是明年元旦下午2點到凌晨、1月2日早上9點到晚上8點；蘇花路廊的尖峰時段，南下從明天凌晨4點到中午12點，北上是元旦中午12點到晚上8點、1月2日早上11點至晚間7點，建議用路人提早規劃行程。

公路總局第四區養護工程處表示，根據統計花東地區訂房率目前已逾9成5，預估蘇花路廊今天及明天會以南下旅遊車流為主，南下最大車潮將出現在明天，當日首波車潮凌晨4點起，一路壅塞到下午3點後緩解，全日交通量約1萬6千輛次。

至於假期後段，蘇花路廊首波北返車潮，元旦中午起陸續湧現，車多壅塞恐持續到隔天凌晨，1月2日將出現北上車流高峰、全日交通量約1萬5千輛次；今起和3天連假的南下、北上車流量估有8萬輛次。

警方提醒，明天和元旦凌晨到中午12點，國5石碇、坪林南向入口匝道封閉，南港系統南向入口清晨6點到中午12點實施高乘載管制，蘇澳到頭城北向入口元旦及1月2日下午2點到晚上9點高乘載管制；蘇花改開放雙向路肩供大客車行駛，時間為明天早上5點到下午5點、元旦早上7點到下午1點，以及1月2日中午12點到晚上6點，至於蘇花路廊雙向禁止21公噸以上大貨車通行。

宜蘭警方此次連假將投入2600人次警民力，以加強國5、蘇花改、重要道路，以及熱門景點周邊交通疏導，同時預置交通快打警力，掌握縣內交通狀況。

太平山國家森林遊樂區明年元旦當天提早開園，要讓遊客喜迎曙光，屆時將會湧入大量人車潮。圖／警方提供
太平山國家森林遊樂區明年元旦當天提早開園，要讓遊客喜迎曙光，屆時將會湧入大量人車潮。圖／警方提供
蘇花路廊今天傍晚起將陸續湧現南下車流。記者林佳彣／攝影
蘇花路廊今天傍晚起將陸續湧現南下車流。記者林佳彣／攝影

元旦 車潮 高乘載管制

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