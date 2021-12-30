影／守護孩子健康 婦團籲蘇揆信守承諾速修「菸防法」

近十位媽媽上午到行政院陳情，呼籲行政院長蘇貞昌信守承諾，在年底前將《菸害防制法》送進立法院審查。新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍代表發言指出，如果真要打造一個無菸之島，媽媽們支持蘇院長直接宣布全面禁售紙菸。

婦幼團體手持「禁售紙菸、守護孩子」、「速修菸防法、蘇揆勿跳票」的看板，走到行政院門口喊話，希望蘇院長比照紐西蘭全面禁售紙菸。

何若萍指出，在給蘇院長的陳情信中有說明，蘇院長曾在今年10月允諾「要在今年年底前把新版菸害防制法送到立法院」，而最新民調也顯示，有超過八成五的民眾表達認同台灣需要一部與時俱進的菸害防制法，從源頭開始保護不吸菸者，這個民生法案在行政院躺了好久，現在離年底只剩最後倒數兩天，不知蘇院長是否記得當時的承諾？

何若萍表示，如何使吸菸者不影響他人、如何保護青少年遠離菸害、降低青少年吸菸率，都是為人妻為人母最關心的，如果政府決心解決菸害，不如一次到位，像紐西蘭一樣打造「全島無菸」的環境，呼籲蘇院長直接宣布全面禁售紙菸，讓台灣成為世界的焦點！

何若萍說，根據科學研究數據，一支紙菸含有七千多種化學物質，包括250種危害物質與93種致癌物，其影響之嚴重難以言喻，就算無法全面禁菸，蘇院長至少應該信守承諾，儘速將14年未修的菸害防制法修正案送進立法院審查。

林若萍最後表示，這些媽媽們來到行政院向蘇院長陳情，表達對菸害防制法儘速修正的殷殷期盼，同時也期待與政府一同努力，促使台灣的菸害防制法能加速修正迎頭趕上，使台灣成為最具有進步價值的菸害防制國度。

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