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2022台中跨年 市府規劃4條免費接駁路線

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
圖／台中市府提供
圖／台中市府提供

2022年台中跨年晚會主題為「2022虎彩繽紛」，明晚（12月31日）晚上7點在水湳中央公園開唱，市府規劃4條免費接駁路線及周邊共4處汽機車停車場。 活動當天從下午4點起進行周邊道路管制到隔日凌晨2點，嚴加取締違規停放車輛。

交通局長葉昭甫表示，今年跨年晚會在水湳中央公園(凱旋路及凱旋七路口)舉辦，會場周邊主要道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車。市府提供政府線、松竹線、秋紅谷線及北水湳線共4條免費接駁路線，從各接駁站前往會場的發車時間為下午5點到深夜11點半。回程發車時間是晚上10點到隔日凌晨1點半，班距約10至15分鐘一班車，接駁車坐滿即開。

葉昭甫說明，今年跨年活動搭乘大眾運輸前往最方便，搭乘高鐵的民眾可在台中站下車後，轉乘捷運至市政府站(1號出口)出站後右轉，依循現場指標搭乘「市政府線」接駁車至會場。

搭乘台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站右轉依循指標步行至軍福十九路/南興路口搭乘「松竹線」接駁車至會場；搭乘國道客運可在台中秋紅谷下車後，步行至市政北七路/朝富路口搭乘「秋紅谷線」接駁車至會場。

另配合活動結束時間，市區公車23、54、61、82、108、300、303、304、525及綠1等10條公車路線，也將延後收班時間疏運參加跨年活動的民眾，讓大家可以放心跨年、安全返家。

行開車或騎車，市府在會場南、北側共規劃3處汽車及1處機車的免費停車場。行駛國道1號(下中清交流道)、台74線(下北屯一交流道)及環中路從會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，停車後步行至經貿九路/中科路口搭乘「北水湳線」接駁車抵達會場。

行駛市區道路從會場南側來的朋友，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場，再步行約10分鐘至會場。騎乘機車的朋友，市府在會場東北側(啟航路至中科路之間)規劃1處機車停放區，提供約4100個機車格位。

交通局提醒，會場周邊主要道路包括河南路及文心路車流量大、容易塞車，建議市民朋友可搭乘捷運搭配接駁車前往會場。

圖／台中市府提供
圖／台中市府提供
圖／台中市府提供
圖／台中市府提供

跨年晚會 停車場 秋紅谷

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