全台最早曙光在花蓮！各地可追日出前日落後的一瞬綠光
「迎曙光、賞日出」是國人最常安排的新年行程，台北市天文館經過精算，2022年全國、平地與離島最早出現曙光與日出的地點，分別是花蓮、蘭嶼及台東。另外，日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」，天文館建議民眾不妨仔細觀看。
經過天文館的精算，2022全台最早曙光於民用曙光時刻6:03:42出現在花蓮縣柏南山，離島最早於民用曙光時刻6:05:06出現在蘭嶼紅頭山，而本島平地最早則是出現在台東縣三仙台嶼於民用曙光6:10:27。
天文館表示，一般所指最早曙光是指「民用曙光」出現的時刻，此時太陽中心點在地平線下6度，地平線與地面景物已可清晰看見；而航海曙光與天文曙光則分別為太陽中心點在地平線下12、18度，天空與海洋分界隱約可辨，以及天空中6等星因曙光影響而消失的時刻。
天文館表示，曙光及日出時間除了因所在地經緯度而異，還會受到地理高度的影響；以台灣來說，海拔100公尺處所看到的日出時間大約比平地早1分半鐘，1000公尺則提早約6分半鐘，若是4000公尺的高山則足足提早11分半鐘。而在小區域內，每向東1公里，日出時間大約提早2.4秒，向南1公里則約提早1.1秒。
天文館表示，日出前與日落後瞬間，還有一種只出現一、兩秒鐘的短暫大氣折射現象「綠光」。從法國新浪潮導演侯麥名作「綠光」到孫燕姿膾炙人口的流行歌曲，都將這道一瞬即逝的奇異綠光比作人生的希望之光。建議追元旦曙光與日出的朋友們，可以尋找綠光。
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