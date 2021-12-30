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元旦連假出遊夯 白河警公布菁寮老街停車攻略

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南後壁菁寮老街爆紅，假日人潮大增，警辛苦值勤疏導交通。圖 ／警方提供
台南後壁菁寮老街爆紅，假日人潮大增，警辛苦值勤疏導交通。圖 ／警方提供

元旦連假將至，預期將有一波出遊潮，台南市白河警分局因應後壁菁寮老街將湧入大量旅客，今公布相關停車區域，籲請用路人配合，希望降低交通衝擊。

後壁菁寮老街因台劇「俗女養成記2」爆紅，戲劇下檔遊客仍一波接一波，近期更以遊覽車為主要客群，加上菁寮老街路幅狹窄，道路呈現不規則狀，人車爭道時有所聞。

經白河警分局與後壁區公所、商家協調後，由後壁區公所規畫菁寮國小(9時至16時止)、德馨宮及富貴食堂對面等3處停車場，另公告後廍外環道例假日及國定假日8時至18時開放雙向路邊停車，而南84線、82線路邊白線外得緊靠路邊停車。

此外，大客車上下車處為「7-11菁寮門市」旁空地，並於乘客下車後將車輛移至後廍外環道及南82線往白沙屯方向路邊停車。

白河分局籲請民眾注意，南85線1.7公里至2.2公里處為機車道，禁止路邊停車、路口10公尺範圍內禁止臨時停車，另外民眾停車不得占用車道以免受罰，連假期間將動員警力、義交加強交通疏導，維持當地停車秩序及交通安全，也會加強取締酒駕勤務。

而關子嶺風景區冬天泡溫泉遊客多，中午用餐時段172線仙草段甕仔雞城人聲鼎沸，也將加派警力，在172線與大仙路口、172線與南93線路口加強交通疏導，必要時將進行號誌燈控管制，請民眾務必配合警方交管措施。

警方在關子嶺風景區宣導勿酒駕籲請用路人配合。圖 ／警方提供
警方在關子嶺風景區宣導勿酒駕籲請用路人配合。圖 ／警方提供
白河警方公布元旦菁寮老街停車指引圖。圖 ／警方提供
白河警方公布元旦菁寮老街停車指引圖。圖 ／警方提供
菁寮老街外環道假日常停滿車。圖 ／警方提供
菁寮老街外環道假日常停滿車。圖 ／警方提供

元旦連假 白河 老街

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