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北市跨年晚會 任何氣球、未核准空拍機不能入會場
明天是跨年夜，台北市政府將在市府廣場舉行「台北最HIGH新年城-2022跨年晚會」結合101大樓每年的煙火秀，估計吸引大批民眾湧入信義計畫區。
為維護跨年活動安全，轄區信義警分局在跨年晚會期間，協請北市刑大特勤中隊及新北市政府警察局警犬隊，在會場及周邊重要建築設施偵蒐清查，防止「毒品」、「刀(槍)械」、「爆裂物」等違禁物品及任何氣球（含波波球、發光氣球等）進入會場。
另外為防止有車輛衝進會場造成危害，警方在周邊重要路口設置大型警備車構成三道封鎖線，並以串聯改道牌以區隔管制，警方也將出動空拍機攔截器，阻止未經申准的空拍機飛行拍攝，並依法查處。
跨年晚會期間，信義警分局配合各服務臺旁設置機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車及為民服務等事項。由於預計現場人潮眾多，警方會以舉牌及喊話器提醒民眾注意防竊、人群踩踏意外及引導民眾行進、散場，若遇可疑人士或遭竊，立即撥打「110」報警，或就近機動派出所報案。
警方提醒，目前仍為疫情期間，主辦單位配合防疫政策，舞台前方圍設管制區，松高路、松壽路及新仁愛路設置3處管制點，民眾入場前要配合量測體溫、消毒及實聯登記，場內全程佩戴口罩並保持社交距離，全面禁止飲食（僅供飲水），工作人員手持告示牌巡視勸導，民眾務必配合相關管制措施及防疫規定。
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