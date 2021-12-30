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台鐵完成11處邊坡落石告警！路段曝光 明年還要做15處
為防止邊坡落實，台鐵辦理「鐵路行車安全改善六年計畫」，共規畫建置26處Al辨識落石告警系統，今年已於29日完成11處，明年將再完成15處。
台鐵說，北迴線2處（K48及K51）已於9月30日完成建置，南迴線9處（K11、K12+100、K12+500、K14、K15、K17、K20、K45、K57）則於12月29日完成建置，其餘15處預計於明年全數完成。
台鐵說，落石告警系統藉由影像辨識，不受夜暗、風雨、霧霾等天候影響，並靠Al學習不斷提升辨識率，發現有落石侵入路線立即告警，並透過網路將即時訊息通報列車司機員、前後端車站、以及工務分駐所，封鎖不讓列車進入該區間。
台鐵局長杜微日前在工務處長王兆賢陪同下，親赴南迴線加祿站巡視，除實地察看落石告警系統的連線畫面外，也慰勉工作同仁的辛勞。
台鐵說，杜微對夜間影像的質感表示肯定，並囑請建置承商中華電信公司要加速Al學習及測試，發揮系統最大功效。
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