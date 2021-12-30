雙鐵春節連假票今開搶！高鐵開賣1小時狂掃51.4萬張

春節將至，今天凌晨零時起雙鐵開放搶票，戰況相當激烈，民眾一片哀嚎。台灣高鐵公司說，開賣一小時完成51.4萬張訂票，截至今天上午8時已賣出61.2萬張訂票。

今年春節從1月29日開始到2月6日共九天。雙鐵規畫1月27日（四）至2月7日（一）為期12天的春節疏運。高鐵方面，春節疏運期間加開450班次列車，南下222班、北上228班，總計12天提供2166班次列車的旅運服務。台鐵則全線加開各級列車總計309列次、加掛車廂669輛次，東部幹線車票昨已開放訂票，西部幹線車票則是今天開搶。

高鐵說，2022春節疏運於今凌晨零時開賣，開放訂位後4分鐘即完成近6萬張車票訂位，至14分鐘內完成17萬2千餘張車票訂位，至21分鐘內完成約24萬餘張訂票，至32分內有近35萬餘張完成訂票，統計開賣一小時內即順利完成近51萬4千張訂位，除開賣後一度瞬間湧入大量訂位外，系統運作一切正常，截至今日上午8時台灣高鐵春節疏運期間總計訂位數達61萬2千餘張車票。

高鐵說，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。同時，透過今年上線啟用高鐵新世代訂位票務系統第一階段功能，輔以進行各通路參數優化，可讓旅客更加快速的完成購票，提供更良好的購票體驗；今凌晨開放訂位後，亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功旅客，系統均能確保完成服務。

高鐵說，春節疏運訂票同時提供旅客以網路訂位、超商購票、手機訂票、電話語音訂位四管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。

高鐵說，尚未付款的旅客於三日（含訂票當日）付款期限內完成付款以保留座位，逾期未付款座位將重新釋出。未訂到理想班次旅客，可於三日後再次嘗試訂位。