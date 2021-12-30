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訂位太滿！高鐵今再加開2南下列車全車自由座 資訊看這

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

元旦連續假期將至，為加強服務南下旅運需求，台灣高鐵公司宣布，將於今下午及晚間，自南港站加開兩班次南下停靠各站全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎多加利用。

高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

高鐵提醒，旅客自進入車站即須佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢須立即戴上口罩。敬請旅客留意保持社交距離等相關規定。

加班車資訊如下：

12/30（四）

南下8817車次14:15自南港站發車，16:50抵達左營站。

南下8827車次19:15自南港站發車，21:50抵達左營站。

社交距離 口罩 高鐵

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