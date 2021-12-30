倒數2天！花2千抽2次農遊券 竟還有50萬份沒人登錄

原本中籤率僅2%、搶破頭的888元農遊券，竟然有50萬份沒人登記領取！農委會第二階段、買千可登錄抽農遊券活動，共推出58萬個名額，可獲得抽獎888元農遊券資格，但截至今天為止，僅有8萬人登錄，剩餘名額多達50萬餘個，中籤率百分百。

原本第一階段抽88萬張、每張888元農遊券，只要有領取五倍券的民眾，就可登錄參加，當時中簽率僅2%，民眾搶破頭；現在第二階段共有58萬份，中簽率百分百，卻鮮少人登記抽獎。

業界推估，兩階段遊戲規則差異大，第一階段登錄人人可抽；第二階段卻要先消費滿千，才有抽獎資格，加上登錄抽獎需先下載APP使用手續繁複，與知曉人不多，因此第二階段抽獎相對冷清。

根據農委會規畫，12月31日前至農遊券APP登錄發票或紙本五倍券，即享好康回饋三重抽，分別將於111年1月6日先抽出22萬張「早鳥」農遊券888元、周周抽總價值1800萬，5000份獎項的農村好禮，加碼再抽iPhone 13，消費不需使用農遊券，全民皆可參加。

另外，不僅如此，已獲得早鳥農遊券的民眾，若又於111年1月30日前消費滿千且完成登錄者，則又有資格參加農曆年後2月9日農遊券抽獎活動。

農委會水保局科長黃秋萍提供教戰手冊，她表示，比較聰明做法是在12月21日前，直接購買2000元農產品，這樣，民眾就能在1月6日抽一次，2月9日又再抽一次，可獲得兩次機會抽888元農遊券。

農遊券抽籤時間，包括111年1月6日，先抽出22萬張。(登錄截止日111/12/31)；111年2月9日，再抽出36萬張。(登錄截止日111/01/30)；至於週週抽抽獎期間則是即日起到111/4/13 每週三（2/2年假、2/9抽農遊券，週週抽好禮活動暫停）。

民眾先下載農遊券APP，並登入/註冊農遊券APP會員；在合作店家結帳時，點擊APP中「滿千登錄」，掃描店家活動QRcode；消費滿千後，選取憑證類型「發票」，輸入「發票號碼」、「發票金額」，上傳「發票照片」，完成發票登錄。

此外，若是紙本五倍券登錄，消費滿千後，選取憑證類型「五倍券」，輸入「紙本五倍券編號」、「使用金額」，上傳「五倍券照片」，完成登錄；每張發票、五倍券限登錄一次，重複登錄無效。