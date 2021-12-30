跨年元旦天氣看這！最低溫下探11度 北東留意降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨東半部有局部雨，大台北有零星短暫飄雨。

吳德榮說，截至4：47本島平地最低氣溫為南投中寮鄉的12.2度；其他各地區平地最低氣溫：北部新北石門區13.2度，南部台南後壁區13.7度，東部宜蘭東澳鄉14.6度，台北市南港區14.9度。

吳德榮說，今天白天起至周六元旦晨「強度較弱」的乾冷空氣影響，白天北台偏涼、中南部舒適，早晚各地偏冷；西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮說，今天各地區氣溫：北部13至18度，中部12至24度，南部13至26度，東部13至25度。

吳德榮說，跨年31日夜至元旦晨，各地區的平地最低氣溫大約在13至15度，新竹以南部分平地因「強輻射冷卻」作用，元旦晨氣溫降至11度以下，戶外活動、應注意保暖；東半部雲層多，偶有局部短暫雨，不利迎曙光活動。元旦上午起冷空氣減弱，氣溫回升；西晴、東偶飄局部雨。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日另一小股東北季風影響，大台北及東半部轉有局部短暫雨，桃園以南晴時多雲；北台天氣偏涼，中南部舒適早晚涼。

吳德榮說，下周一至三東北風減弱，天氣逐日漸升，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨的機率。