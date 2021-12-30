銀髮族有福了！高雄「不老健身房」明年再添5處

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材，防疫不鬆懈，工作人員仔細為設備做清消。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材，防疫不鬆懈，工作人員仔細為設備做清消。記者王慧瑛／攝影

高雄市進入高齡社會，高雄市政府持續布建長照資源，也重視進入長照前的預防及延緩失能規畫，延緩老化。衛生局向衛福部爭取經費，去年輔導市立旗津醫院設置高雄市第一處銀髮健身俱樂部，今年在老化比25.6%，高雄市排名第三老的前金區「不老長生C級巷弄長照站」，坐落在中央公園內的「不老健身房」，擄獲長輩的心，衛生局長黃志中預告，類似的銀髮健身俱樂部明年會添5處，分別是鳳山、三民及美濃各1處及左營2處。

75歲陳姓長者說，以前覺得上健身房是年輕人專利，沒想到也有專屬於銀髮族的健身房，在那空間裡運動相當自在，也認識不少志同道合的老同學。

市府副秘書長張家興說，長生全方位銀髮健身俱樂部位於市區中央公園內，交通便利，周邊綠地空間寬敞，很適合長者出門活動。俱樂部聘請具有中級體適能指導員資格的教練，搭配智慧化環狀運動器材，評估長輩體能設計個人化運動處方，透過伸展和肌力訓練，幫助長輩有效性增進肌力與平衡力，促進肌肉功能，改善衰弱程度及提高動作敏捷性，可減少跌倒風險，也提升日常生活執行能力及活動參與。

黃志中指出，許多研究已證實，長者從事規律運動可以維護心血管健康，也能降低罹患失智症風險。在專業人員評估與指導下，長者依照自身能力，展開有氧、阻力和伸展並重的運動，加上攝取足夠營養，能有效改善整體健康狀況，邁向健康老化。除服務長輩，後續也會規畫開放俱樂部空間供市民朋友運動，讓更多族群受惠。

長生全方位銀髮健身俱樂部從10月底試營運，目前開2班有32名65歲以上長者參加，每期課程為期12周， 學員在使用智能運動設備時，透過設備螢幕畫面可以了解每次運動是否達有效訓練。教練也能根據學員的體能狀態調整運動設備強度和頻率的設定，幫助長者逐步挑戰強度，能促進體能。

長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材，市議員郭建盟（左）陪長輩同樂。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材，市議員郭建盟（左）陪長輩同樂。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，交通便利，周邊綠地空間寬敞，很適合長者出門活動。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，交通便利，周邊綠地空間寬敞，很適合長者出門活動。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，市議員吳益政（右）陪長輩同樂。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，市議員吳益政（右）陪長輩同樂。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，交通便利，周邊綠地空間寬敞，很適合長者出門活動。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，交通便利，周邊綠地空間寬敞，很適合長者出門活動。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
高雄市前金區長生里長陳宗佐（左）、博孝里長方文杰鼓勵里民參與銀髮俱樂部，也期待類似設備能遍地開花，造福更多長輩。記者王慧瑛／攝影
高雄市前金區長生里長陳宗佐（左）、博孝里長方文杰鼓勵里民參與銀髮俱樂部，也期待類似設備能遍地開花，造福更多長輩。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，備有多種適合長輩的運動器材。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影
長生全方位銀髮健身俱樂部位於高雄市區中央公園內，吸引社區長輩參與，大夥一起做運動拚健康。記者王慧瑛／攝影

健身 高雄市 衛生局

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