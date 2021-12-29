瑪利亞快樂襪子店募資成功 品牌上市開賣

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
瑪利亞台中市愛心家園推出自立計畫「Merry Young快樂襪子店」，經1個多月募資成功，品牌上市及電商今日啟動。圖／瑪利亞基金會提供
瑪利亞台中市愛心家園推出自立計畫「Merry Young快樂襪子店」，經1個多月募資成功，品牌上市及電商今日啟動。圖／瑪利亞基金會提供

瑪利亞台中市愛心家園推出自立計畫「Merry Young快樂襪子店」，經1個多月募資成功，品牌上市及電商今日啟動，並著手規劃實體店面，預計明年就能開幕。

為了讓身障朋友有更多自立能力，瑪利亞社會福利基金會從11月3日開始在募資平台籌措開店經費，短短43天就獲得贊助者熱心響應達標350萬元。

台中市副市長令狐榮達表示，快樂襪子店是由非營利組織推出的社會企業新品牌，希望讓身障朋友從受助者轉變為創造者，增進身障朋友自立生活的能力，減輕家庭負擔，並經由獲利實際提升對弱勢族群的服務，滿足更多弱勢者的需求；每雙襪子使用2支寶特瓶做為原料，回收再利用達到永續目標，感謝愛心企業的幫忙，讓這家愛心襪子店可以順利上市，讓身障朋友能夠獲得更多照顧。

瑪利亞基金會執行長陳美鈴表示，募資成功後先成立網路商店，同時著手實體店面的規劃，預計明年就能開幕，希望這家店能代表台中市成為促進身心障礙者就業具代表性的社企文創館。

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