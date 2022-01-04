告別2021的最後一道日落！網最推「大稻埕」夕陽美景

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「夕陽景點」話題的網路聲量表現，帶您了解最具網路人氣、不可錯過的水岸與山中夕陽景點。

日落在一天中佔有的時間平均僅30分鐘，想看到完美的夕陽霞光落入地平線下，時間及地點的選擇都十分重要。除了在平地觀賞，夕陽金光在海面閃耀、或從山間雲海中透出，宛如人間仙境的美景也讓不少網友如癡如醉。本次分別蒐羅水景、山景兩種夕陽景點的網友討論排行，不妨趁著一年的尾聲，來點與2021年告別的「儀式感」！

水上夕陽更受歡迎！「大稻埕貨櫃市集」河岸金光配美食成討論焦點

在「水岸夕陽」相關討論中，網友無不認為看著夕陽餘暉灑滿海面，在鹹鹹海風中等待夕陽落下，是生活中的浪漫。其中，討論聲量居冠的「大稻埕碼頭貨櫃市集」除了讓民眾能夠坐在貨櫃二樓一覽河岸美景，等待黃昏夕陽落下，更有許多異國美食和在地小吃，集結夕陽餘暉、美食、音樂的饗宴讓網友紛紛留言表示「走走逛逛的好地方，黃昏夕陽超美」、「傍晚到時候可以在那裡邊小酌邊看夕陽，真的很chill呢」。

全台水岸夕陽景點TOP5 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而台中著名的濕地生態保育區「高美濕地」，其豐富的自然景觀生態除了讓遊客能與招潮蟹、彈塗魚一起賞夢幻夕陽，一整排純白風車映著落日金光的特殊景色也同樣受到網友關注，去過的民眾紛紛表示「夕陽很美，環境維護的不錯」、「超級美的，還看到和尚蟹跟獨手蟹」。

高雄的「西子灣風景區」則因獨特的港灣風景與夕陽互相輝映，而位居討論聲量第四名。來到西子灣的民眾能坐在礁岸邊，享受海風吹拂，看著夕陽漸漸消失在海平面，映照著橘黃光暈配上海鷗、貨輪進港的光景，帶給遊客難忘的港灣美景。

朦朧夕陽映山中雲海 「合歡山」雲海夢幻風景引熱議

在山上賞日落除了能享受登山的樂趣外，有機會還能見到雲海，朦朧的夕陽美景帶給旅客脫離世俗塵囂的氛圍，而在各個「山中夕陽」景點中，以「合歡山景觀道路」最受網友歡迎。每年11月至隔年3月都是南投縣合歡山景觀道路的「雲海季」，來到這裡的旅客有機會看到浪漫夕陽及雲海繚繞山頭的夢幻景致，看著連綿至天際的山脈、遠方天空因夕陽的位置不斷變換著顏色，如詩如畫的場景讓網友直呼「夕陽餘暉與雲海相互輝映，美不勝收」。

全台山中夕陽景點TOP5 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

位居討論第四名的「大崙山觀光茶園」同樣擁有夕陽雲海美景，深秋時節來到這裡還能賞銀杏樹， 360度觀景台更是讓登上的旅客能一次將夕陽、雲海、茶園三大景色盡收眼底，看著橘紅斜陽沈入山頭也讓網友大讚「這裡的夕陽宛若仙境」、「去過好幾次了，很棒的地方，尤其雲霧繚繞時，有騰雲駕霧的感覺」。

此外，位於九份及雙溪交界處的「不厭亭」，因為蜿蜒公路邊滿是搖曳的芒草，有種遺世獨立的氛圍，而被網友戲稱為「寂寞公路」。每到傍晚時分，夕陽光線灑落在芒草上，將整座山坡染成金黃色，夢幻到讓網友直呼「整座山根本芒草大噴發，忍不住整路狂拍！而且這次剛好遇到夕陽，日落後的晚霞又是不一樣地美」。

每到黃昏時刻，靜靜地看著夕陽染紅天空、沒入地平線之下，這種絕美的景色讓不少人為之著迷。而隨著 2021邁入尾聲，我們也將迎來一年的最後一抹日落，即使2021可能是令人沮喪的一年，但我們仍能選擇用美好的方式與之道別，歡欣迎接明年的到來！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》