民眾換電動機車可獲減碳憑證 業界：難以理解恐生爭議

環保署今天預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，民眾明年起淘汰老舊機車可領取2000元補助，若再換購電動機車還能獲得「減碳憑證」，可用在環保署建置的官方平台上，販賣給有需要的業者或政府單位，初步規畫每張憑證價格最低一千元。業界批評，「減碳憑證」對民眾而言難以理解，恐怕衍生更多爭議及民怨。

台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示，「減碳憑證」是個不容易理解的名詞，對民眾並不友善，反而可能衍生更多爭議與困擾。舉例來說，當消費者詢問第一線的銷售人員，「減碳憑證」長什麼樣子？何時可以賣？要在哪裡賣？賣給誰？賣出的價格是多少錢？價格會不會波動？賣出後多久可以拿到錢？距離明年元旦只剩下兩天，但這一連串問題還沒有明確答案，代表配套不足，可能引發民怨。

環保署解釋，由於50公頃以上的大型科學園區或工業園區，如竹科、南科，若要通過環評審查必須提出溫室氣體「增量抵換」計畫，可以透過向民眾購買「減碳憑證」以通過環評，交易價格至少每張一千元以上，若最後出價過低，環保署也不排除自行提供至少一千元補助。

不過郭錦程說，過去環保署政策方向明確，汰購電動機車比起單純淘汰老舊機車，2018年補助金額差異為6倍，2019年提高為10倍，依照現行草案，2022年縮小為1.5倍，顯示缺乏政策的延續性與一貫性，呼籲環保署拉開汰購電動機車與單純淘汰老舊機車的補助金額倍數，對民眾才會更有誘因共同實踐環保。

郭錦程說，蔡英文總統多次提出「2050淨零轉型」目標，而運具電動化正是達成2050淨零排放的關鍵，相關部會在推動運具電動化的作為上，都應該展現出更積極的態度，避免民眾誤解政府的減碳決心。