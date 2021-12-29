賞桐花不必靠運氣！客委會首創建置桐花智慧監測系統

賞桐花不用靠運氣，也可以很智慧！桐花祭即將熱鬧登場，但你可知道，桐花何時開花，也可以透過智慧系統偵測得知。客委會今天表示，已擇定10處桐花景點建置IOT監測設備，透過蒐集地區相關環境數據、記錄桐花生長狀況，再比對歷史開花資料建構桐花開花預測模型。未來也將結合中央氣象局、農委會林務局網站共同露出桐花花況資訊，以利民眾取得即時花況提前安排行程。

10處桐花景點建置IOT監測設備，包括，桃園龍潭客家文化館、新竹峨眉十二寮休閒農業區、歇心茶樓、苗栗獅潭紙湖農場、公館油桐花坊、三義卓也小屋、銅鑼桐花樂活公園、台中東勢客家文化園區、彰化芬園就是愛荔枝樂園、南投埔里牛耳藝術渡假村等。

每年3至5月油桐花開時節，賞桐已成為重要的全民休閒旅遊活動，桐花祭活動也被列為台灣觀光雙年曆國際級指標活動，受到國際旅客之關注及親睞。