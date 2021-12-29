元旦連假東部訂房七成滿 車潮明湧現 國五估恐塞到深夜

元旦連假將屆，不少民眾早早都已計畫好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有7成，預計將有大量跨年及旅遊車潮。高公局提醒用路人，提前規劃行程，避開國道壅塞路段時段。

根據氣象局預報，元旦連假台灣東半部及大台北地區雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

高公局預估，元旦連假前一日(12月30日)上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段可能就會出現車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日(12月31日)5時起即出現車多，直到下午4時始紓解。建議有意前往東部地區民眾，請多搭乘公共運輸，或改走台9線替代道路避開國5尖峰時段壅塞。

高公局也建議，12月31日及111年1月1日，西部國道南向用路人，請多利用下午1時後出發；國5南向用路人，請多利用下午5時後出發。此外，111年1月1日及2日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

公路總局表示，元旦連續假期公路客運預售票已於11月18日起陸續開始販售，統計截至12月27日止，西部國道客運在12月30日及1月2日已售出近3成預售票，東部國道客運在12月31日已售出近2成預售票，國道客運於連假期間均有充裕座位，歡迎民眾多加利用，相關購票資訊可至各客運業者官網查詢。