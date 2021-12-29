快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元旦連假東部訂房七成滿 車潮明湧現 國五估恐塞到深夜

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
元旦連假將屆，不少民眾早早都已計劃好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有7成。圖／報系資料照
元旦連假將屆，不少民眾早早都已計劃好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有7成。圖／報系資料照

元旦連假將屆，不少民眾早早都已計畫好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有7成，預計將有大量跨年及旅遊車潮。高公局提醒用路人，提前規劃行程，避開國道壅塞路段時段。

根據氣象局預報，元旦連假台灣東半部及大台北地區雲多偶有局部降雨，其他地區為多雲到晴。

高公局預估，元旦連假前一日(12月30日)上午9時起，國5南向南港系統至頭城路段可能就會出現車多壅塞情形，恐持續至深夜24時，另自連假首日(12月31日)5時起即出現車多，直到下午4時始紓解。建議有意前往東部地區民眾，請多搭乘公共運輸，或改走台9線替代道路避開國5尖峰時段壅塞。

高公局也建議，12月31日及111年1月1日，西部國道南向用路人，請多利用下午1時後出發；國5南向用路人，請多利用下午5時後出發。此外，111年1月1日及2日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

公路總局表示，元旦連續假期公路客運預售票已於11月18日起陸續開始販售，統計截至12月27日止，西部國道客運在12月30日及1月2日已售出近3成預售票，東部國道客運在12月31日已售出近2成預售票，國道客運於連假期間均有充裕座位，歡迎民眾多加利用，相關購票資訊可至各客運業者官網查詢。

元旦連假 國道客運

延伸閱讀

跨年連假出遊 宏泰人壽建議這樣保

元旦連假搭客運免受塞車之苦 南下車輛請避開花蓮市區

元旦連假遊麗寶！煙火、演唱會、落羽松 搭全台最大摩天輪迎曙光

南橫公路初來至向陽段 元旦連假暫停交管

相關新聞

元旦連假東部訂房七成滿 車潮明湧現 國五估恐塞到深夜

元旦連假將屆，不少民眾早早都已計畫好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有...

手刀預備 雙鐵春節連假車票周四凌晨零時開搶

春節將至，周四凌晨零時起雙鐵準備搶票！今年春節從1月29日開始到2月6日共九天。高鐵1月27日（四）至2月7日（一）為期...

小心荷包！區間測速資安標準出爐 農曆春節前可望重啟

全國區間測速今年初因資安疑慮全面暫停使用，交通部當時下令，要求通過資安檢驗，才能重新啟用，不過由於檢測標準不明，導致全台...

打COVID-19疫苗 恐誘發乾癬發作

冬天是乾癬好發季節，2/3乾癬患者在冬天病灶會變嚴重，此外，因乾癬屬免疫系統失衡疾病，疫苗也會誘發乾癬發作；皮膚科醫師表...

為何台灣每年交通事故傷亡達50萬人？ 大家都檢討三寶 真正問題絕對是荒謬道路設計

6月底一個大熱天，高雄市議員林于凱額角上冒著汗，和「標線改造台灣路」倡議者劉冠頡，站在台88線，緊盯一路疾馳的大貨車。顧不了擦汗，林于凱忍不住又說

隧道內「規定不能變換車道」 內行曝關鍵原因讓人長知識

開車上路須遵守國家規定的交通號誌及規則，才能維持交通安全與順暢。對此便有一名駕駛好奇，在台灣開隧道時「為什麼不能變換車道？」話題引出許多網友給予解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。