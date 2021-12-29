打COVID-19疫苗 恐誘發乾癬發作

冬天是乾癬好發季節，2/3乾癬患者在冬天病灶會變嚴重，此外，因乾癬屬免疫系統失衡疾病，疫苗也會誘發乾癬發作；皮膚科醫師表示，自施打COVID-19疫苗以來，門診中因打疫苗惡化或新生的乾癬病患有增加趨勢，推測可能是COVID-19疫苗的免疫增強方式較強，使原本控制良好的乾癬或潛在乾癬體質被誘發，不過儘管有此顧慮，醫師還是建議應接種疫苗。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚科主任蔡呈芳表示，一名六十多歲女性在打完COVID-19疫苗後，身上起疹子，原本以為是皮膚過敏，不過她的妹妹因小時候患過乾癬，直覺是乾癬病灶，催促姊姊就醫，結果證實的確是疫苗誘發乾癬體質發作。

蔡呈芳說，像這類的患者並不少見，之前澎湖一名七旬乾癬患者，在打完莫德納後全身皮膚潰爛，已通過藥害救濟；而這類發作，通常在打完疫苗的二到四天內出現，治療期約三個月以上。

臺大醫院一名檢驗師本來使用生物製劑，乾癬控制良好，結果打完疫苗後手掌、腳掌大發作，差點因此不符健保給付規定。不過儘管COVID-19疫苗有可能誘發乾癬，醫師仍建議接種疫苗，只是需要針對染疫風險、疾病狀況進行綜合評估，正在使用生物製劑的患者也不用擔心疫苗影響療效。

而冬季是乾癬好發季節，門診病患大幅增加，皮膚科醫學會攜手台灣乾癬協會，推出4種醫病共享決策工具，包含生物製劑說明衛教單張、治療衛教工具書與兩支衛教影片，幫助乾癬患者主動瞭解治療目標與多元治療方式，與醫師共同討論最適合的治療方案，有機會達到病灶「清零」的最佳治療目標。