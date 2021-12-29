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打COVID-19疫苗 恐誘發乾癬發作
冬天是乾癬好發季節，2/3乾癬患者在冬天病灶會變嚴重，此外，因乾癬屬免疫系統失衡疾病，疫苗也會誘發乾癬發作；皮膚科醫師表示，自施打COVID-19疫苗以來，門診中因打疫苗惡化或新生的乾癬病患有增加趨勢，推測可能是COVID-19疫苗的免疫增強方式較強，使原本控制良好的乾癬或潛在乾癬體質被誘發，不過儘管有此顧慮，醫師還是建議應接種疫苗。
台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚科主任蔡呈芳表示，一名六十多歲女性在打完COVID-19疫苗後，身上起疹子，原本以為是皮膚過敏，不過她的妹妹因小時候患過乾癬，直覺是乾癬病灶，催促姊姊就醫，結果證實的確是疫苗誘發乾癬體質發作。
蔡呈芳說，像這類的患者並不少見，之前澎湖一名七旬乾癬患者，在打完莫德納後全身皮膚潰爛，已通過藥害救濟；而這類發作，通常在打完疫苗的二到四天內出現，治療期約三個月以上。
臺大醫院一名檢驗師本來使用生物製劑，乾癬控制良好，結果打完疫苗後手掌、腳掌大發作，差點因此不符健保給付規定。不過儘管COVID-19疫苗有可能誘發乾癬，醫師仍建議接種疫苗，只是需要針對染疫風險、疾病狀況進行綜合評估，正在使用生物製劑的患者也不用擔心疫苗影響療效。
而冬季是乾癬好發季節，門診病患大幅增加，皮膚科醫學會攜手台灣乾癬協會，推出4種醫病共享決策工具，包含生物製劑說明衛教單張、治療衛教工具書與兩支衛教影片，幫助乾癬患者主動瞭解治療目標與多元治療方式，與醫師共同討論最適合的治療方案，有機會達到病灶「清零」的最佳治療目標。
臺灣皮膚科醫學會常務理事暨臺大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜醫師呼籲，因門診時間有限，患者就醫前可充分運用四大工具，掌握「看完整、問明白、聽建議」看診三步驟，事前做好功課，門診即可進行高效率醫病溝通。
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