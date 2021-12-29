元旦3天假期將至 桃園高原交流道可至風景區避免壅塞
本周五即將迎來連續3天的元旦連續假期，桃園龍潭警分局對於轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導，預估石門水庫、小人國及六福村遊樂園等知名風景休憩區將吸引大量遊客加上台三線中豐路鄰近新竹地區各風景區的人潮，屆時恐造成交通壅塞。
由於國道三號新增設的高原交流道鄰近龍潭地區各風景遊樂休憩區及新竹縣台三線主要道路，於今年6月間已開通，龍潭警分局建議民眾如欲前往旅遊，可不必穿越龍潭和新竹縣關西市區，由新的交流道可直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，為避免交通壅塞，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，以防止壅塞而影響到平面道路交通順暢。
另外請民眾特別留意，元旦連續假期，請各駕駛人要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥龍潭警分局勤務中心電話03-4891112、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。
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