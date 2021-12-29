太魯閣國家公園新建山屋 登山不用辛苦單攻
屏風山、畢祿山有中橫四辣之稱，在政府開放山林後，吸引許多山友單攻，卻因為山徑困難度高，又沒有遮風避雨的地方，頻傳意外事故，所幸太魯閣國家公園管理處新建2座屏風及鋸東新山屋，已順利完工，預計明年1月10日啟用，提供山友落腳休息處，不用急著1天內攻頂。
太管處表示，屏風山及畢祿山（畢羊縱走）是近年2條熱門路線，建議山友安排2至3天行程攀登，但沿途沒有山屋，山友需自搭營帳過夜，有的人自認體力能負荷，改以1日單攻方式攀登，但山徑升降落差大、路程很長，導致山域意外事件頻傳。
太管處指出，為提供山友急難庇護場所，營建署推動「國家公園山屋整體改善計畫」，2019年9月辦理興建山屋作業，於今年10月竣工，12月驗收完成，預計明年1月10日起開放山友申請使用。
屏風避難山屋位置在屏風松針營地，山屋周邊腹地寬廣，營地條件良好，由新登山口（台8線111.2公里處）至山屋約6.3公里，行程需5小時，可容納32人，且山屋步行約10分鐘可至活水源取水。
鋸東避難小屋則位於鋸山東峰前營地，位處稜線鞍部內凹處，避風性尚可，由羊頭山慈恩登山口至山屋約4.3公里，行程約4小時，計有16個床位，山屋內非固定式桌椅，於急難情況可將桌椅收入床下增加8人入住空間，附近無水源，雖設置貯水桶，但貯存量視天候與山友使用情況而異，建議山友自行揹水使用。
另外，屏風山近5年來發生17起山域事故，太管處針對位於台8線110.2公里舊路線登山口至鐵線吊橋段約1.5公里處進行改線作業，避免危險路段，降低意外事故。新登山口設置路線解說牌示，採之字形行進，提醒山友，因登山口附近公路路幅狹窄，建議將車輛停放於舊登山口路緣，東行1公里即可到達。
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