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元旦連假搭客運免受塞車之苦 南下車輛請避開花蓮市區

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
因應元旦連假，警方在市區實施交通管制。圖／警方提供
因應元旦連假，警方在市區實施交通管制。圖／警方提供

因應即將到來的元旦3天連假，花蓮監理站鼓勵返鄉民眾或遊客，多利用3條往返「南港-花蓮」及「板橋-花蓮」的直達路線，平均可節省30至40分鐘，免受塞車之苦。警方針對花蓮市中央路等4條幹道交通管制，提醒要南下其他鄉鎮的用路人避開市區，可縮短行車時間。

花蓮監理站表示，元旦連假高公局實施國5大客車通行路肩及主線儀控措施，公路總局協調相關客運業者，視現場乘客候車狀況加開客運輸運班車，鼓勵大家搭乘公共運輸取代小客車出遊。

為做好防疫工作，花蓮監理站協調各客運業者完成車輛與駕駛人整備，不定時派員到各客運場站，檢視客運公司及駕駛員是否落實場站、候車地點消毒，在連假期間至少3小時消毒1次、量測額溫等各項防疫措施，落實實聯制，讓乘客安心搭乘。

在市區交通部份，花蓮警分局提前於明天上午10點起，針對中央路路段往南下車潮加強交通疏導，後續於連假期間在市區易壅塞路段、路口，採機動、彈性與即時交通疏導等方式，維護交通順暢。

警方表示，在連假期間每天上午10點至晚上10點，在市區易壅塞的中正路、中山路及中華路段等主要路口，實施交通管制，並於中正路明義街口、中正路光復街口、中正路節約街口、中正路大同街口、中正路博愛街路口，視車流狀況設置交通錐及橫桿，避免因車輛左轉造成堵塞，同時針對違停車輛加強勸導取締。

花蓮警分局提醒，民眾若要前往瑞穗、玉里、台東等地區，可以在通過新城鄉家樂福花蓮店後，於新生橋右轉中央路，或在花蓮市民權五街右轉往海岸路南下，避免進入市區，可大幅縮短車行路程與時間。

花蓮 元旦連假 監理站

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