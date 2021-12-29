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手刀預備 雙鐵春節連假車票周四凌晨零時開搶

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。記者曹悅華／攝影
高鐵示意圖。記者曹悅華／攝影

春節將至，周四凌晨零時起雙鐵準備搶票！今年春節從1月29日開始到2月6日共九天。高鐵1月27日（四）至2月7日（一）為期12天的春節車票、台鐵西部幹線明年2月7日前乘車票，都是周四(30日)凌晨零時開放訂票，欲搭乘的民眾注意時間，以免錯過。

台鐵12月30日零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年2月7日乘車票。另加開八班東部幹線實名制自強號列車，於12月31日零時起至乘車前三天止優先開放國民身分證字號U或V開頭、12月1日前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾得以實名制方式預訂乘車票，未訂完之座位自乘車前兩天零時起開放一般旅客訂票。

高鐵方面，春節疏運期間加開450班次列車，南下222班、北上228班，總計12天提供2166班次列車的旅運服務。特別增開1月28日（南下）、2月3至日2月6日北上夜間車次，部分車站列車抵達時間將超過凌晨零時。請旅客留意到站時間，並及早安排接駁方式，以免影響行程。

高鐵說，旅客可自12月30日（四）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

此外，配合春節連續假期，1月22日（六）調整為補上班日，台灣高鐵指出，為服務通勤需求，特別於當日增開三班次北上列車，將併同春節疏運自12月30日開放購票，歡迎旅客多加利用。

高鐵說，春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

台灣高鐵1月22日（六）補班日增開通勤時段班次資訊。圖／高鐵提供
台灣高鐵1月22日（六）補班日增開通勤時段班次資訊。圖／高鐵提供

高鐵 春節

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