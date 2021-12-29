快訊

明年起滿63歲才可領「全額老年年金」 衝擊13萬人

兩變異株結合成「Delmicron」新魔王？ 羅一鈞解答了

隧道內「規定不能變換車道」 內行曝關鍵原因讓人長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
在台灣汽車行駛隧道時，大多規定「禁止變換車道」。圖為國道3號汐止隧道。記者翁至成／翻攝
在台灣汽車行駛隧道時，大多規定「禁止變換車道」。圖為國道3號汐止隧道。記者翁至成／翻攝

開車上路須遵守國家規定的交通號誌及規則，才能維持交通安全與順暢。對此便有一名駕駛好奇，在台灣開隧道時「為什麼不能變換車道？」話題引出許多網友給予解答。

原PO在PTT上以「為什麼隧道內不能變換車道？」為題發文，疑惑明明高速公路三線道或兩線道都可以變換車道超車，但台灣幾乎所有隧道從頭到尾都是雙白線，禁止變換車道，讓他覺得每次要進隧道前好像都在賭博，賭看看哪一車道比較順、不會遇到龜速車，如果比較衰，遇到前面的是龜速車也沒轍，導致後面就越來越塞，只能看隔壁車道的車一直過去。

對此，便有不少網友和原PO有同樣疑惑表示，「法國、英國、德國、荷蘭甚至日本都可以（隧道內變換車道），只有台灣不行？」、「歐洲大部分國家都可以哦，結果歐洲國家普遍肇事率較低」、「但好像超級嚴重的隧道事故都發生在外國」、「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」。

此文一出，便有許多專業的網友留言解答，「隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生」、「一出事後面的車沒地方閃，容易連環車禍」、「國外有部分長隧道可變換車道的狀況，那是他們有針對隧道做定時清潔保養與排廢氣，以至於用路人過隧道要繳不少費用，以日本長隧道為例，單次價格從70至1980日圓不等」。

新北市政府交通事件裁決處就曾經發文指出，因隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，且汽車行駛於高（快）速公路時，車速較行駛於一般道路快速，若於隧道內任意變換車道，恐造成失速打滑，嚴重者更可能發生交通事故。因此在隧道內用路人不得隨意變換車道，違反者將依道路交通管理處罰條例相關規定，裁罰新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。

車道 高速公路 PTT

延伸閱讀

不肯供出500枚金幣寶藏下落 科學家被判入獄日繳萬元罰金

史上最大禮！博物館收到近7億元匿名捐款 員工都樂翻了

見客人吃雞塊噎到 麥當勞15歲員工立刻跳窗救人

女用鑰匙刮別人車 被特斯拉監視器錄下「高畫質鐵證」

相關新聞

元旦連假東部訂房七成滿 車潮明湧現 國五估恐塞到深夜

元旦連假將屆，不少民眾早早都已計畫好出遊，根據觀光局統計，元旦連假首日苗栗、台中、台南及高雄訂房率約8成，宜花東地區亦有...

手刀預備 雙鐵春節連假車票周四凌晨零時開搶

春節將至，周四凌晨零時起雙鐵準備搶票！今年春節從1月29日開始到2月6日共九天。高鐵1月27日（四）至2月7日（一）為期...

小心荷包！區間測速資安標準出爐 農曆春節前可望重啟

全國區間測速今年初因資安疑慮全面暫停使用，交通部當時下令，要求通過資安檢驗，才能重新啟用，不過由於檢測標準不明，導致全台...

打COVID-19疫苗 恐誘發乾癬發作

冬天是乾癬好發季節，2/3乾癬患者在冬天病灶會變嚴重，此外，因乾癬屬免疫系統失衡疾病，疫苗也會誘發乾癬發作；皮膚科醫師表...

為何台灣每年交通事故傷亡達50萬人？ 大家都檢討三寶 真正問題絕對是荒謬道路設計

6月底一個大熱天，高雄市議員林于凱額角上冒著汗，和「標線改造台灣路」倡議者劉冠頡，站在台88線，緊盯一路疾馳的大貨車。顧不了擦汗，林于凱忍不住又說

隧道內「規定不能變換車道」 內行曝關鍵原因讓人長知識

開車上路須遵守國家規定的交通號誌及規則，才能維持交通安全與順暢。對此便有一名駕駛好奇，在台灣開隧道時「為什麼不能變換車道？」話題引出許多網友給予解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。