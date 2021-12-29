隧道內「規定不能變換車道」 內行曝關鍵原因讓人長知識

開車上路須遵守國家規定的交通號誌及規則，才能維持交通安全與順暢。對此便有一名駕駛好奇，在台灣開隧道時「為什麼不能變換車道？」話題引出許多網友給予解答。

原PO在PTT上以「為什麼隧道內不能變換車道？」為題發文，疑惑明明高速公路三線道或兩線道都可以變換車道超車，但台灣幾乎所有隧道從頭到尾都是雙白線，禁止變換車道，讓他覺得每次要進隧道前好像都在賭博，賭看看哪一車道比較順、不會遇到龜速車，如果比較衰，遇到前面的是龜速車也沒轍，導致後面就越來越塞，只能看隔壁車道的車一直過去。

對此，便有不少網友和原PO有同樣疑惑表示，「法國、英國、德國、荷蘭甚至日本都可以（隧道內變換車道），只有台灣不行？」、「歐洲大部分國家都可以哦，結果歐洲國家普遍肇事率較低」、「但好像超級嚴重的隧道事故都發生在外國」、「我也滿好奇的，一般道路沒事，隧道內會爆炸嗎？」。

此文一出，便有許多專業的網友留言解答，「隧道內的路面容易積累油氣凝聚的油，長期下來使得路面容易打滑，因此才會禁止變換車道，來防止事故發生」、「一出事後面的車沒地方閃，容易連環車禍」、「國外有部分長隧道可變換車道的狀況，那是他們有針對隧道做定時清潔保養與排廢氣，以至於用路人過隧道要繳不少費用，以日本長隧道為例，單次價格從70至1980日圓不等」。

新北市政府交通事件裁決處就曾經發文指出，因隧道內屬密閉空間，地面容易殘留油漬、清理不易，且汽車行駛於高（快）速公路時，車速較行駛於一般道路快速，若於隧道內任意變換車道，恐造成失速打滑，嚴重者更可能發生交通事故。因此在隧道內用路人不得隨意變換車道，違反者將依道路交通管理處罰條例相關規定，裁罰新臺幣3,000元以上6,000元以下罰鍰。