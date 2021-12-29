小心荷包！區間測速資安標準出爐 農曆春節前可望重啟

全國區間測速今年初因資安疑慮全面暫停使用，交通部當時下令，要求通過資安檢驗，才能重新啟用，不過由於檢測標準不明，導致全台45處區間測速一停就是快一年，不少縣市都在抱怨違規件數因此暴增。

交通部道安會執秘吳木富今透露，目前已做完相關釐清，只要通過經濟部工業局選任的物聯網資安認驗證制度推動暨認證機構所公布的產業標準，就可重新啟用，目前公文都已發出，預計最快今年春節前，45處區間測速有望恢復。

區間測速器因爆出資安疑慮，今年1月底遭交通部下架停用，但各地卻傳出超速違規、死傷車禍件數暴增現象，地方政府想讓區間測速「回歸」，得先靜候資安檢驗。但資安到底要驗什麼、驗到什麼程度，並不明確，引發地方抱怨中央標準不清不楚，速度也慢，恐又要落得「政府殺人」罵名。

吳木富表示，區間測速系統所取得且傳輸的資料是車輛車號，以及區域範圍內行駛的起訖時間，為減少資料傳輸安全疑慮，所使用的網路攝影機，資料傳輸至少要符合經濟部工業區的產業標準。可以進行檢驗的實驗室總共有九家，只要認證通過，馬上就可以恢復執法。

吳木富表示，相關規範日前已開過會討論，今天正式拍板，並將公文發給警政署以及各縣市執法單位，預計最快今年農曆春節前有望重啟執法。