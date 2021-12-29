冬季是腎臟病旺季 醫籲患者飲食注意3重點

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院腎臟內科醫師楊雅斐說，腎臟保健預防勝於治療，慢性腎病患者宜注意飲食。圖／長安醫院提供
長安醫院腎臟內科醫師楊雅斐說，腎臟保健預防勝於治療，慢性腎病患者宜注意飲食。圖／長安醫院提供

一名60歲婦人患有糖尿病、高血壓，也知道自已腎功能不太好，日前被家人緊急送醫，醫師診斷發現是因糖尿病腎病變引起的尿毒症、肺水腫，經接受血液透析治療後才返家休養。醫師說，冬季是腎臟病旺季，除了心肺疾病易發作，腎病患者也要特別注意。

長安醫院腎臟內科醫師楊雅斐說，婦人送醫前已有多日腳水腫現象，但因為沒有特別不舒服而不在意；直到最近天氣變冷，和家人吃完大餐後，回家開始就有喘不過氣來的情況，後來睡覺時竟然一躺下就不舒服，需要坐起來才會舒服些。

楊雅斐說，腎病患者水分和電解質的自我調整能力較一般人不足，天氣冷較少流汗，在大啖美食之後常因水分、鹽及鉀離子的的累積，造成腎臟負擔而需要就醫。另經研究證實，冬季慢性腎臟病病患的病情較容易惡化、住院或進入透析。

適逢跨年連假，楊雅斐提醒，腎臟保健預防勝於治療，慢性腎病患者宜注意以下3點飲食注意事項，避免年節時腎臟罷工。分別是：

1.適量水分攝取 : 應依照醫師建議控制水分攝取，以免過多出現肺水腫、過少則容易造成結石或使腎功能減退。

2.注意鹽分及鉀離子攝取 : 即飲食清淡，不建議使用低鈉鹽 ; 吃火鍋時吃料不喝湯，食材以天然的最好，以免增加腎臟代謝的負擔。

3.避免暴飲暴食 : 定時定量為佳，以維持血糖及血壓穩定。

楊雅斐呼籲，糖尿病患和高血壓病患應定期做尿蛋白篩檢和腎功能檢查，早期診斷、及早治療，減少糖尿病腎病變發生的機會。

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