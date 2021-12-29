明年起淘汰老車換購電動機車 最高3300元補助方法看這

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環保署空保處長蔡孟裕。記者吳姿賢／攝影
環保署空保處長蔡孟裕。記者吳姿賢／攝影

環保署今天預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，111年起淘汰96年6月30日出廠的老舊機車，可領取2000元補助，若再換購電動機車，消費者還可獲得「減碳憑證」，可用來賣給環評開發單位，初步規畫每張至少1000元以上，加上現有的報廢回收車體300元，總計可獲得3300元補助。

為淘汰老舊機車改善空品，環保署這兩年除了推動老舊機車換購電動機車，還首度推出七期燃油機車補助，但民眾購買燃油機車比率遠高於電動機車，挨批「減碳大走回頭路」。

環保署空保處長蔡孟裕表示，明年起將改變補助方向，以淘汰老舊機車為主，希望快速減少私人運具、鼓勵大眾運輸，對於空汙減量效果會更大，只要在111年至112年期間，淘汰96年6月30日前出廠的老舊機車，就可獲得2000元補助。

蔡孟裕指出，過去大家批評環保署補助換購七期燃油機車，但七期標準機車的實施時間是111年1月1日，過去是鼓勵車廠提早兩年生產符合七期標準的機車，根據統計，108年底約有474萬輛老舊機車，去年至今淘汰了120萬輛，估計減少14%的機車排放量；明年初步目標希望淘汰60萬至70萬輛。

環保署今年也首度推動換購電動機車可獲得「減碳憑證」，環管處長蔡玲儀表示，50公頃以上的大型科學園區、工業區在新開發案時，通常會增加溫室氣體排放，環評審查時必須按照「增量抵換」處理原則，例如開發單位必須使用再生能源、汰換鍋爐或改善製程，來抵換新增的溫室氣體排放，另外使用電動機車可比老舊機車減少2.3公噸，因此使用電動機車也是抵換方法之一。

蔡玲儀說，為鼓勵民眾使用電動機車，未來環評開發單位將可向民眾購買電動機車的「減碳憑證」，今年估計有竹科、南科需要抵換60萬公噸的溫室氣體量，開發單位正在撰寫抵換計劃，未來會透過公開平台，媒合開發單位跟消費者交易憑證。

至於減碳憑證交易價格，蔡玲儀說，主要由開發單位跟民眾價購，但若收購太低對消費者一定沒有誘因，已經跟開發單位溝通，每輛至少要超過1000元，再加上淘汰老舊機車的2000元補助、報廢回收車體300元補助，總計可獲得3300元。

蔡玲儀強調，環評開發單位有減碳需求，因此推動憑證機制讓開發單位可以抵換溫室氣體，如果開發單位最後提出的價格過低，環保署也不排除自己啟動至少1000元補助，憑證則歸給環保署，但目前看來業者意願還算大，應不需要環保署補助。

環保署環管處長蔡玲儀。記者吳姿賢／攝影
環保署環管處長蔡玲儀。記者吳姿賢／攝影

電動機車 環保署 減碳

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