全球唯一連5年摘歐洲ITI三星獎！孫紅茶行國際發光

2021年ITI（International Taste Institute）歐洲國際風味評鑑所結果出爐，孫紅茶行「臺灣紅茶Taiwan Black Tea」再次獲得最高榮譽三星獎肯定，成為全球唯一連續5年獲得最高榮譽肯定的紅茶，也讓全世界看見臺灣好茶。

孫紅茶行「臺灣紅茶Taiwan Black Tea」以「五福臨門」為主題，特調的東方紅瓷身鎏金大字寫下「福」字，從遠看則像「活」字，孫紅茶行表示，這種字體的寫法寓意著「活著就是一種幸福」，同時搭配國花梅花，也在祝全臺灣五福臨門。

孫紅茶行認為，能連續5年摘三星，秘訣在於使用不噴農藥的茶菁製作，茶樹不噴農藥、堅持手工採摘，並經過人工挑揀，在100多片茶葉中，經過篩選僅留1~2片成為臺灣紅茶，因此風味極佳。

得獎的「臺灣紅茶」只用最高等級嫩芽，因為茶氨酸集中在幼嫩的芽葉處，喝下後會在口中轉化成甘甜的味道，口感也更順口、不易有苦澀味。此外，手工採摘的芽葉新鮮幼嫩、外觀完整，沖泡時會展開為完整的茶葉，在視覺上也是一種享受。

此外，奪獎的另一關鍵，孫紅茶行認為是「手工浪菁」，利用雙手輕、中、重力道控制味道，讓茶保持柔軟活性，就像是幫茶葉按摩，整個流程需反覆7次，使風味層次鮮明。